HABER

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün Taksim Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamaların ayrıntıları belli olmaya başladı. İBB Başkan Danışmanı Ongun, yeraltına alınan araç yollarının yeniden üstü alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı. Başkanın açıklamasının, mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını vurgulayan Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

İmamoğlu dün Taksim Meydanı ile ilgili özetle "Çırılçıplak, bir şey ifade etmeyen koca meydanların kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. İyi düşünerek yapmak zorundayız. Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız" demişti.

İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

İmamoğlu, 4 Temmuz'da da Taksim Meydanı ile ilgili bir açıklama yaparak "Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu 28 Mart 2019 tarihinde de Taksim Meydanı konusuna değişmiş, "Orada çırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü" diye konuşmuştu. (DHA)

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Ağabeyini öldürmekten tutuklandıAğabeyini öldürmekten tutuklandı
Serinlemek için girmişti! Acı haber geldiSerinlemek için girmişti! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB Ekrem İmamoğlu ibb başkanı imamoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Helal olsun ekram başkan.
başak. büyüksün böyle devam . istanbul büyüyor seninle :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

İstanbul Küçükçekmece'de kötü koku isyanı!

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.