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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 18:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Ayasofya ile ilgili değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine "Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı. Keşke telefonla da arasalardı. Ama Ankara'dayız kurultaydayız. Bu süreç bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz o tarafında değiliz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Taşdelen gazetecilere açıklamada bulundu.

'PROTOKOL GEREKTİRMEZ, BAŞKA ZAMAN DA GİDERİZ'

Hafta başında Ankara'da olduğunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber Adalar'ın sorununu bir arada çözdüklerini ve güzel şeylerin de olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı. Çözüme katkı sundu. Biz iş üretmek çözüm üretmekten yanayız. Kurultay için Ankara'dayız. Cumayı Hacıbayram'da kılacağız. Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul ile de bağlantısı olan bir kıymetimiz. Fatih Sultan Mehmet'in babasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez. Başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz. İşin maneviyat yönü samimiyet gerektirir. Bu samimiyet topluma daha doğru bir mesaj ulaştırır. Ayasofya Camii için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.

'BU SÜREÇ, BİR POLEMİK KONUSU HALİNE GETİRİLMEK İSTENSE DE BİZ, O TARAFINDA DEĞİLİZ'

İmamoğlu, gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz."

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