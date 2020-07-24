İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Taşdelen gazetecilere açıklamada bulundu.

'PROTOKOL GEREKTİRMEZ, BAŞKA ZAMAN DA GİDERİZ'

Hafta başında Ankara'da olduğunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber Adalar'ın sorununu bir arada çözdüklerini ve güzel şeylerin de olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı. Çözüme katkı sundu. Biz iş üretmek çözüm üretmekten yanayız. Kurultay için Ankara'dayız. Cumayı Hacıbayram'da kılacağız. Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul ile de bağlantısı olan bir kıymetimiz. Fatih Sultan Mehmet'in babasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez. Başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz. İşin maneviyat yönü samimiyet gerektirir. Bu samimiyet topluma daha doğru bir mesaj ulaştırır. Ayasofya Camii için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.