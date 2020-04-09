İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli T.G. dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

T.G, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

(AA)

