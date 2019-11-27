HABER

İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 23:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'de konuk olduğu Fatih Altay'lının programında bursların 27 Kasım Çarşamba akşamı saat 22:00'da açıklanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından öğrenciler burs sonuçlarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

İBB burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrencilere müjdeli haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katışan İmamoğlu İBB burs sonuçlarının 27 Kasım saat 22:00'da açıklanacağını belirtti. Burs sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, İmamoğlu'nun açıklamasının ardından internette İBB burs sonuçları sorgulama sayfasını arıyor. Peki İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

İBB BURS SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Canlı yayına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burs sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, burs başvuru sonuçlarının, bu akşam saat 22.00'da açıklanacağını duyurdu.

ibb burs sonuçları sorgulama 2019

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından açıklanacağı gün belli olan İBB burs sonuçlarına şuan erişim sağanamıyor. Sonuçlar ilan edildiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN EĞİTİM DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Kurumun internet adresinde yer alan açıklama şöyle, Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız. Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte buda mümkün olur. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA NEREDE OLACAK?

Sonuçlar Genç Üniversiteli’nin resmi internet adresi olan “https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/” üzerinden ilan edilecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de sorgulama işlemlerinin saat 23:59'a kadar erişime açılması bekleniyor.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
İkinci el dükkanı alev topuna döndüİkinci el dükkanı alev topuna döndü
Irak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdiIrak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibb bursu ibb burs sonuçları ibb bursu ne kadar ibb bursu sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Irak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

27 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 milyon TL bir kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

Son dakika: Mesrur Barzani yarın Ankara'ya gelecek

Barzani yarın Ankara'ya gelecek

Tüfekli iki soyguncu, marketteki paraları alarak kaçtı

Markette korku dolu dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.