İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

Kurumun internet adresinde yer alan açıklama şöyle, Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından açıklanacağı gün belli olan İBB burs sonuçlarına şuan erişim sağanamıyor. Sonuçlar ilan edildiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

İBB burs sonuçları nın açıklanmasını bekleyen öğrencilere müjdeli haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katışan İmamoğlu İBB burs sonuçlarının 27 Kasım saat 22:00'da açıklanacağını belirtti. Burs sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, İmamoğlu'nun açıklamasının ardından internette İBB burs sonuçları sorgulama sayfasını arıyor. Peki İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır ? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları nasıl sorgulanır ? İşte detaylar...

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız. Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte buda mümkün olur. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA NEREDE OLACAK?

Sonuçlar Genç Üniversiteli’nin resmi internet adresi olan “https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/” üzerinden ilan edilecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de sorgulama işlemlerinin saat 23:59'a kadar erişime açılması bekleniyor.

