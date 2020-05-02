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İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine Serap Timur atandı! Serap Timur kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce görevden aldığı Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol’un yerine Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları'nda (DLH) Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Serap Timur'u atadı.

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine Serap Timur atandı! Serap Timur kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında karşılıklı personel transferi yaşandı. Bir süre önce görevden alınan İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Yüksek Mimar Aslı Şahin Akyol, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamıştı.

ASLI ŞAHİN AKYOL'UN YERİNE SERAP TİMUR ATANDI

İBB, Akyol’dan boşalan Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü’ne, DLH’de Marmaray Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, yüksek inşaat mühendisi Serap Timur’u getirdi. Giden de gelen de Yıldız Teknik Üniversite mezunu ve her ikisi de aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

SERAP TİMUR KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serap Timur, 1994 yılında Yüksek Lisans, 2001 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı aldı. 1995-2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2006-2020 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi, Başmühendis ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 29 Nisan 2020 tarihinde İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğüne atandı.

Kaynak: DHA

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