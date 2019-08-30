İBB'de İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, İBB’nin önemli iştiraklerinden İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü’ne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen’in geçmişi şu şekilde:

1988-1992 yılları arasında Mülkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Doktorasını Okan Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine yaptı

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son Doğalgaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Dr. Mithat Bülent Özmen aynı zamanda Ekonomist, cnnturk.com ve Bloomberg Businessweek’te köşe yazarlığı yapmaktadır.

