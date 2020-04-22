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İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan kutlamalarının 100. yılında, çocuklara 23 Nisan bestesi armağan etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu tarafından 23 Nisan 100. Yıl Marşı seslendirildi. Sözleri Ayşin Altay tarafından yazılan marşın müzik ve düzenlemesi Ali Altay tarafından yapıldı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara armağanıdır' notuyla hazırlanan videoda marş çocuk korosu tarafından seslendiriliyor. 23 Nisan 100. Yıl Marşı, "Annemden öğrendim senin adını, Atatürk kurtardı cennet vatanı, bu sözlerimi unutma sakın, benden daha çok sev büyük Ata'nı. Kırmızı beyaz ay ve yıldız, dünyanın en güzel bayrağıyız, elde bayraklar dilde şarkılar, kutlu olsun egemenlik bayramımız. Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu, 23 Nisan günü Ankara'da, bu sözlerimi unutma sakın, Atatürk'ten armağan tüm çocuklara' sözlerinden oluşuyor.

(DHA)

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