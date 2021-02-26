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İBB'den 'Kanal İstanbul' animasyonu

26.02.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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İBB'den 'Kanal İstanbul' animasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından gündemdeki Kanal İstanbul projesine yönelik animasyon paylaşıldı. Animasyonda, "Oyunlarda hataların geri dönüşü olur. Peki ya gerçek hayatta? Ya kanal ya İstanbul!" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Kanal İstanbul tartışmaları gündem oldu.

İBB, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir animasyon paylaştı. Paylaşılan animasyonda, verimli ve varlıklı bir şehir olarak tasvir edilen İstanbul, mega projelerle hem yoksullaşıyor hem de doğal kaynaklarını kaybediyor.

Proje aşamaları ilerledikçe animasyonda, "tarım alanları yok oluyor, işsizlik artıyor, su kaynakları yok oluyor, doğal denge bozuluyor, nüfus artıyor" gibi uyarılar yer alıyor. Animasyon, oyunun kaybedilmesiyle, "Oyunlarda hataların geri dönüşü olur. Peki ya gerçek hayatta? Ya kanal ya İstanbul!" mesajıyla son buluyor.


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