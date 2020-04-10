İBB'den yeni koronavirüs tedbiri! Metrobüste de uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 için alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. İBB, yolcu sayısının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi.

METROBÜS DURAKLARINA TERMAL KAMERA



Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLİYORLAR



Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

Kaynak: AA

