İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 13. güne girildiği hatırlatılarak, Nişancı'yı bulmak için bölgedeki derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilme çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek verildiği kaydedildi.

Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak Nişancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulması, bu göletteki suyun ise tahliye edilmesi planlandığı ifade edilen açıklamada, "İSKİ; 2 adet yüksek, 2 adet orta kapasiteli pompa ve hortum, 4 adet kamyon, 2 adet (4x4) arazi aracı ve su tahliye pompaları kullanmak üzere 16 kişiden oluşan personelle 14 Mayıs 2019 tarihinden itibaren AA muhabirini arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. İSKİ'den giden tahliye motorları, oluşturulan yapay göletin yanına, tahliye boruları ise yol güzergahına yerleştirildi. Gölette biriken su, tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 2 kilometre uzaklıktaki vadiye bırakıldı." denildi.