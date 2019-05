İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB İtfaiye ekiplerinin de bölgedeki arama çalışmalarına destek verdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB itfaiye ekipleri de saatte 500 ton su çekme kapasitesi ve 1 km hortum uzunluğuna sahip hidrosap aracı,2 araç olmak üzere 4 kişilik ekiple Bayburt’ta kaybolan gazeteciyi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Derenin yönünün değiştirilmesi amacıyla götürülen ekipmanlar haricinde, gerekli olması halinde 6 kişilik su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi her an yola çıkmak üzere İstanbul’da hazır halde bekliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İBB İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor."

(AA)