İBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Darülaceze başta olmak üzere İstanbul genelindeki huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı. Huzurevi sakinleri aynı sofrayı paylaşmanın sevincini yaşadı.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ramazan ayına özel geleneksel Halkla İlişkiler İftar yemeklerinde bu kez huzurevi sakinlerini ağırladı. Miniatürk’te düzenlenen iftar programına İstanbul’daki huzurevi sakinleri katıldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar öncesi misafirler Miniatürk’te yer alan tarihi, kültürel eserlerden oluşan minyatür yapıların bulunduğu alanı gezdi.
İftar sonrası İBB Orkestralar Müdürlüğü ekibi, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Organizasyonun sonunda huzurevi sakinlerine güne özel hediyeler takdim edildi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün geleneksel iftar organizasyonları şehit yakınları, gaziler, çocuk iftarları ile devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)
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