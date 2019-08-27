İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali

İSTANBUL (AA) - Ensar Vakfı'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yıllar boyu sessizce, sinsice, şantaj, tehdit ve kumpasla, tüm rakip ve muhaliflerini sindirmek suretiyle, kendi hırs ve emellerine ulaşmak için her yolu meşru görerek ve göstererek, devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sızdığını, uluslararası güçlerin nasıl oyuncağı haline geldiğini milletin, 17-25 Aralık yargı darbesi sürecinde dehşetle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, dini ve manevi değerlerin pervasızca çiğnendiği, milletin gençlerinin zihinlerinin nasıl karartıldığı, sadakaların nasıl çarçur edildiği, FETÖ tarafından kardeşlik, hak, hukuk ve yardımlaşma kavramlarının içlerinin nasıl da boşaltıldığı, dini değerlerin alaşağı edildiğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.