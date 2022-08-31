İSMEK kursları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İBB İSMEK kayıtları nasıl yapılır, nereden yapılır? İSMEK'te hangi kurslar var? Ayrıntılar haberimizde...

İBB İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Enstitü İstanbul İSMEK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim Dönemi için kayıtlarımız başladı!

Enstitü İstanbul İSMEK olarak, tüm katılımcılarımız ve çalışanlarımızla beraber; huzurlu, sağlıklı, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeyi diliyoruz"

İSMEK kurs kayıtları 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladı.

İSMEK kur kayıtları için başvurular yıl boyunca enstitü.ibb.istanbul adresinden ya da mobil uygulama üzerinden alınacak.

İSMEK KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

İSMEK kurs kayıtları çevrimiçi olarak "enstitu.ibb.istanbul" adresi üzerinden yapılmaktadır.

Kursiyer adayları bu sayfada T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerini girerek Kursiyer Kayıt Formunu doldurarak katılmak istedikleri kursları seçebiliyor. Kurs kaydının ardından kursiyerler İSMEK tarafından telefonla bilgilendiriliyor.

İSMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

İSMEK kursları ile kursiyerlere Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dil Eğitimleri, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Müzik, Örgü ve İşleme Sanatları, Robotaik ve İnovasyon, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Süsleme Sanatları, Turizm ve Otelcilik, Tabancı Diller, Yönetim ve Hizmet, Ziraat alanlarında kurslar verilmektedir.

