HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Meclisi'nde gerilim! AK Partili ismin üzerine yürüdüler

İBB Meclisi'nde gerilim! AK Partili ismin üzerine yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı olağan meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki göstermesi üzerine İYİ Parti ve CHP grubunun meclis üyeleri AK Parti grubu meclis üyelerinin üzerine yürüdü.

İBB Meclisi'nde gerilim! AK Partili ismin üzerine yürüdüler

İBB Mart ayı olağan meclis toplantısı İBB’nin Saraçhane’de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Meclise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Mecliste gündem dışı konuşmalarda söz hakkı alan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuşmasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Göksu konuşmasında, “Bu toprakların ruhu ve değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP grup başkan vekili şahsın, ülkemiz için büyük bir istiklâl ve istikbâl mücadelesi veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı; o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isim vermeden, ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı, “vatan haini” denildiğinde “burada” diye ayağa kalkan bir psikolojinin sonucudur” sözlerine yer verdi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine İYİ Parti ve CHP grup meclis üyeleri oturdukları yerlerden kalkarak AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik diğer meclis üyelerinin de araya girmesi ile yatıştırıldı. Meclis gündem dışı konuşmalar ile devam etti. Öte yandan meclisin devamında İstiklal Marşı okunurken CHP meclis üyeleri bir süre kalkmadığı görüldü. Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Öğrencilerine verdiği kitapta öyle şeyler yazıyormuş ki...Öğrencilerine verdiği kitapta öyle şeyler yazıyormuş ki...
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
İBB meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Dönmez'den Akkuyu Nükleer Santral açıklaması

Akkuyu ile ilgili flaş açıklama

Velileri çıldırtan olay! Öğrencilerine hediye ettiği kitapta yazanları görünce...

Öğrencilerine verdiği kitapta öyle şeyler yazıyormuş ki...

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!

Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!

Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaydılar! Büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.