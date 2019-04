İBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin 2018 faaliyet raporu oylandı. Rapor, 3 ret, 10 geçersiz ve 270 oyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan toplantılarının 3'üncü oturumunda İETT 2018 Faaliyet Raporu'nun ardından İBB'nin 2018 Faaliyet Raporu görüşmeleri başladı. Görüşme öncesi oturuma başkanlık yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamını İBB 1'inci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'a devretti. Görüşmeler sırasında AK Parti Grubu ve CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı. Konuşmalar zamanında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

"MERAK ETMEYİN, BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK"

Daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu söz aldı. Göksu, “Sayın İmamoğlu'nun İstanbullulara taahüdü burada. Bu taahhüdün her bir maddesinin takipçisi olacağımızı ve bunların hızlı ve ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda her türlü çalışmaları yapacağımızı bilmelerini isterim. Diğer taraftan biz, İstanbulluların yetki verdiği meclis üyeleri olarak, özellikle İstanbul'daki bu kubbelerin çokça şahit olduğu bir şeyi söylemek isterim ki, İstanbul'un her türlü hizmetine koşmak konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize ve bütün İstanbullara seslenmek istiyorum. Merak etmeyin, bu şarkı burada bitmeyecek" dedi.