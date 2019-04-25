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İBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin 2018 faaliyet raporu oylandı.

İBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin 2018 faaliyet raporu oylandı. Rapor, 3 ret, 10 geçersiz ve 270 oyla kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan toplantılarının 3'üncü oturumunda İETT 2018 Faaliyet Raporu'nun ardından İBB'nin 2018 Faaliyet Raporu görüşmeleri başladı. Görüşme öncesi oturuma başkanlık yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamını İBB 1'inci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'a devretti. Görüşmeler sırasında AK Parti Grubu ve CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı. Konuşmalar zamanında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

"MERAK ETMEYİN, BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK"
Daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu söz aldı. Göksu, “Sayın İmamoğlu'nun İstanbullulara taahüdü burada. Bu taahhüdün her bir maddesinin takipçisi olacağımızı ve bunların hızlı ve ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda her türlü çalışmaları yapacağımızı bilmelerini isterim. Diğer taraftan biz, İstanbulluların yetki verdiği meclis üyeleri olarak, özellikle İstanbul'daki bu kubbelerin çokça şahit olduğu bir şeyi söylemek isterim ki, İstanbul'un her türlü hizmetine koşmak konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize ve bütün İstanbullara seslenmek istiyorum. Merak etmeyin, bu şarkı burada bitmeyecek" dedi.

Ardından İBB 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, mecliste yapılan 2018 yılı faaliyet raporunun gizli oylanmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor, 10 geçersiz, 3 ret ve 270 oyla kabul edildi.

"GÖZÜMÜ 2030'LARA, 2050'LİLERE DİKELİM"
Son olarak teşekkür konuşması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gözümüzü 2030'lara, 2050'lilere dikelim. Dilerdim ki, konuşmalarınızın yoğunluğu bu yönde olsun. Tüm gruplar için bunu söylüyorum. Şayet konuşmalar bu yönde olursa bu meclis İstanbul'a büyük katkılar sunar. Geleceği konuşacağım. Belli ki, benim vaatlerim ile ilgili bir takım konuşmalar oldu. İyi izlenmiş olması beni mutlu ediyor. Takipçi olmanız da beni mutlu edecek. İnşallah güzel temenniler ile geçen, açıkçası yaklaşık 1 hafta bile dolmadan sanki bir yıl, iki yıllık faaliyet raporunu sunduk da teşekkür ediyormuşuz gibi bir münazaranın olması iyi bir deneyim oldu. İnşallah yıllar yılı bu şekilde faaliyet raporları sunacağız. Sonrasında da size ve İstanbul'a teşekkür edeceğiz." İfadelerini kullandı.
İBB Meclisi, 8'inci Seçim dönemi, 1'inci toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 25 Nisan 2019 gününe ait 3. Birleşimi 13 Mayıs 2019 saat 14.00'de toplanmak üzere kapatıldı.

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