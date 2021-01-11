İBB Meclisinde gerginlik! CHP'li üyeler salonu terk etti

Göksu, "Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın." ifadelerini kullandı.

"Bu bizim işimiz değil. Tiyatroya, dini törene siyasetçi karışamaz. Bırakın toplum kendi içinde tartışsın. İçinde Türkçe ya da Arapça ezan da yok. Var mı yok mu meselesi de bizi çok ilgilendirmez. Bu isimle ilgili törensel faaliyet gösterenlere biz izin vermese miydik?"

HALK EKMEK BÜFESİ TARTIŞMASI

Mecliste ayrıca Halk Ekmek büfeleri tartışması yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantıda Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 'örgüt elemanı' olarak nitelendiğini öne sürerek, töhmet altında bırakıldığını ifade etti.

Özkan, ekmeği kimin sattığından ziyade, halkı ucuza ekmek almasını sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

AK Partili bir meclis üyesinin kendisine yönelik "tetikçi" ifadesini kullanması üzerine Özkan, "Benden ne azmettirici olur ne de tetikçi. Benden olsa olsa infazcı olur. Lütfen haddinizi bilin. Tetikçi diyor bana. Neyin tetikçisi?" diye konuştu.

Tevfik Göksu ise CHP'nin kendi teşkilat yapısını tanımlarken "örgüt yöneticisi" olarak tanımladığını dile getirerek kendisinin de bu tanımlamayı yaptığını söyledi.

Özkan'ın 'infazcı' ifadesine de yanıt veren Göksu, "Yüreğin yetiyorsa Diyarbakır annelerine gitsene. Gidemezsin sen ancak sana verilen talimatların infazını yaparsın. 'Doğru infazcıyım' dedin. Onun infazını yaparsın. Ancak sana verilenin infazını yaparsın." dedi. (AA)

