HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB’nin ulaşım zammına ilginç tepki

İBB’nin ulaşım zammına ilginç tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına bir vatandaş, doğaçlama olarak söylediği “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi” türküsü ile tepki gösterdi.

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. Bugünden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede, tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

İBB tarafından alınan zam kararına saz aşığı bir vatandaş tepki gösterdi. Eline çalgı aletini alan vatandaş, “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi. Her şey güzel oldu mu, akbiller doldu mu? Akbile zam gelince gül yüzler soldu mu? Biraz itiraf edelim millete gına deldi” sözleri ile tepki gösterdi.

Saz aşığı bir vatandaş tarafından doğaçlama olarak söylenen sözlerin yer aldığı video sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Mustafa Akıncı açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Mustafa Akıncı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB Toplu Ulaşım

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Türkiye'de koronavirüs vakası tespit etmedik"

"Türkiye'de koronavirüs vakası tespit etmedik"

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammı açıklaması

Bakanlık'tan Marmaray zammı açıklaması

Son dakika: James Jeffrey Türkiye'ye geliyor!

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Mustafa Akıncı açıklaması

Büyükçekmece'de silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.