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  4. İBB'nin zam kararı sonrası akın ettiler! Taksi kuyrukları gece boyu devam etti

İBB'nin zam kararı sonrası akın ettiler! Taksi kuyrukları gece boyu devam etti

09.04.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesince ulaşımda alınan yüzde 40'lık zam kararı sonrası taksimetre güncellemeleri gece boyu devam etti. Karar sonrası güncelleme merkezlerine akın eden taksiler, sabaha kadar sıra bekledi.

İBB'nin zam kararı sonrası akın ettiler! Taksi kuyrukları gece boyu devam etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Alınan zam kararı sonrasında taksiciler, taksimetre güncellemesi için uzun süre kuyrukta bekledi.

İstanbul Kadıköy'de bulunan taksimetre güncelleme merkezi önündeki taksi yoğunluğu sebebiyle trafik kuyrukları oluştu. Firma çalışanları taksicileri sıraya yönlendirme konusunda büyük çaba sarf etti.

Taksici Ali Genç "Zam bizim için iyi oldu. Ama bakalım devamı gelecek mi? Yakıta zam gelmeye devam ederse, bir önceki zammın bir faydası olmadığı gibi bu zammın da bize hiçbir faydası olmayacak. Şu anki zam oranından memnun değiliz. 1 Saattir burada sırada bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Başka bir taksi şoförü Sunay Yılmaz ise, "Şu anda daha zamlı tarifeden siftah yapmadık. Sırada bekliyoruz ama yakıt çok pahalı. Zam oranı bizi memnun eder mi etmez mi şu an bilmiyorum. Ben 32 senelik taksiciyim. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Taksimetre güncelleme ücretinin 1250 Türk Lirası olduğunu söylüyorlar." dedi.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti. (DHA)

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İstanbul
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