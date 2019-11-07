İBB'den proje iptali! İmamoğlu 'Böyle bir ihtiyaç yok' diyerek duyurdu

"İSKİ'de yeni atadığımız arkadaşlarımızın bunu araştırmaya dönük ihtiyaç duymaları neticesinde çok önemli ve değerli tespitler yaptılar. İTÜ'den de bilimsel bir ekip projeyi incelemeye aldı. Hazırlanan rapordaki tespitlere göre İstanbul Master Planında böyle bir ihtiyaç yok. Haliç'in korunması prensibi ile Haliç'e veya Haliç'e ulaşan dere ve kanallara yapılacak atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç'e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var. Arıtma tesisinde arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve Baltalimanı atık su tesislerine iletilmekte. Toplanan bu sistem oralara aktarılmakta ve şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2.5 milyonluk artış dahi olsa bu bölgede yeterli. Böyle bir artış zaten öngörülmüyor. 2.5 milyon kişi nüfus artışı dahi olsa bu tesise ihtiyaç yok. Çünkü var olan 2 tesis yeterli."

Prensip olarak büyük çaplı projelerin, ihalelerin süreçlerini bir süreliğine dondurma kararı aldıklarını, bu kapsamda projeyi inceleyeceklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

İGDAŞ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerinin ardından dönemin İSKİ Genel Müdürü ve yöneticilerinden projeye ilişkin aldığı brifinglerde kendisine Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisinin hızla yapılması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulduğunu belirtti.

PARK VE SPOR ALANLARI NİTELİKLİ HALE GETİRİLECEK

Eyüpsultan Belediyesinin de göreve gelmelerinin ardından kendilerine ısrarla projenin yeri sebebiyle Eyüpsultan halkını derinden etkileyeceği yönünde görüşlerini aktardığını dile getiren İmamoğlu, ayrıca tesisin koku sorununa da yol açacağını ileri sürdü.

Projenin yapılması planlanan 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu bildiren İmamoğlu, "Tümüyle baktığınızda ki sağlığın parası bedeli ya da çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez, onu kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 milyarlık kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular." diye konuştu.

İmamoğlu, güzergahtan geçen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışmalarına da hız vereceklerini ifade ederek proje sebebiyle bakımsız kalan park ve spor alanlarını da hızla nitelikli hale getirileceğini kaydetti.

(AA)

