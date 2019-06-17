HABER

İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için belediye tarafında yapılan sübvansiyon oranlarının artırılmasını karara bağladı - Buna göre, İstanbul'da toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin sübvansiyon oranlarına 22,5 kuruşluk zam yapıldı. Maliyetlerine göre geçiş başına yapılan artış, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak ve yıl sonuna kadar böyle devam edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi. Oy birliğiyle geçen karara göre, İBB Özel Halk Otobüslerine, indirim ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam yapmış oldu.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçen ay gündem getirilen ancak görüşülemeyen rapor, Saraçhane'deki binada yapılan toplantıda ele alındı.

Meclis gündemine gelen raporda; "Maliyet karşılama oranlarına denk gelen rakamların, personel, amortisman ve diğer sabit ve değişken giderlerin arması dolayısıyla taşımacılık yapan operatörlerin de maliyetlerinde artış olduğundan, ücret entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarına (Otobüs A.Ş'nin yeni havalimanı ve Şehir Hatları A.Ş'nin hariç) ödenen sübvanse miktarlarının revize edilme ihtiyacı hasıl olmuş." denildi.

Raporda ulaşım faaliyetinde bulunan otobüslerin maliyet karşılama oranlarına göre dört gruba ayrıldığı belirtilerek, maliyet karşılama oranları yüzde 70 ve altında olan araçlar için geçiş başına 92,5 kuruş, yüzde 70 - 80 arasında olan araçlar için geçiş başına 87,5, yüzde 80 - 90 arasında olanlar için geçiş başına 82,5 ve yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için geçiş başına 77,5 kuruş verilmesi teklif edildi.

Rapor görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci indirimlerinden kaynaklı dört yıldır Özel Halk Otobüslerinin giderlerini sübvanse ettiğini vurguladı.

Gökkuş, uzun zamandır İETT bilet ücretlerine zam yapılamadığını da ifade ederek "Özel Halk Otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı vardı. Biz bunları; 70 kuruştan, 92,5 kuruşa, 65 kuruştan 87,5 kuruşa, 60 kuruştan 82,5 kuruşa ve 55 kuruştan da 77,5 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Yıl sonuna kadar da bunun bu şekilde olmasını teklif ediyoruz. Burada bizim, belediye olarak ulaşımı finanse etmemiz, halkımızın hem kaliteli hem ucuz ulaşıma erişimini sağlamamız lazım. Ama hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu sübvanseler bunun için yapılmıştır. Halk Otobüsleri camiasına hayırlı olsun." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bu konunu görüşmesinin tek gerekçesinin CHP grubunun önerisi olduğunu savundu. CHP grubu olarak ek bir öneri yaptıklarını ancak daha önceki mecliste suçlamalarla karşı karşıla geldiklerini ileri süren Balyalı, "Özel Halk Otobüsleri maliyetlerine göre sınıflandırılmış makul şekilde. CHP grubu olarak 10 kuruş arttırılarak 90 kuruş olmasını istemiştik. Kötü sözlerle karşılaştık kötü niyetli olmakla suçlandık. Yaptığımız tartışma sonrası AKP grubu, teklifi komisyona çekti. Bugün görüyoruz ki AKP bizim önerimizin daha da ötesine geçip 92,5 kuruşa çıkardı. Neden? Haftaya seçim var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine tekrar söz alan Gökkuş, grupların kendi aralarında yaptığı konuşmada gündem dışı konuşulmayacağı kararı alındığına belirterek CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın centilmenlik kararını bozduğunu belirtti.

Su indirimleriyle toplu ulaşımdaki indirimlerin AK Parti adayının vaatleri arasında yer aldığını vurgulayan Gökkuş, "Şu konuştuğumuz gündemdeki raporla alakalı da müdürlüğün teklifini revize etmesi var. Ve sivil toplum kuruluşları, halk otobüsleri şirketleriyle görüşülerek, bu teklifin revizesi var. Dolayısıyla burada önemli olan mağduriyetin giderilmesidir. Yapılan budur. Dolayısıyla rapor CHP'nin önerisiyle değil, halk otobüsleri şirketlerini önerisiyle revize edilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından İBB Birinci Meclis Başkanı Göksel Gümüşdağ, raporu oylamaya sundu.

İBB'deki meclis üyelerinin oy birliğiyle rapor kabul edildi. Maliyetlerine göre sınıflandırılan tüm Özel Halk Otobüsleri için 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22,5 kuruşluk zam yapılmış oldu. Destekleme yıl sonuna kadar devam edecek.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Şampiyon Güneşspor olduŞampiyon Güneşspor oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: MHP İstanbul'un her yerindeMHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: MHP İstanbul'un her yerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP İBB oranlar Sübvanse

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.