İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi. Oy birliğiyle geçen karara göre, İBB Özel Halk Otobüslerine, indirim ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam yapmış oldu.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçen ay gündem getirilen ancak görüşülemeyen rapor, Saraçhane'deki binada yapılan toplantıda ele alındı.

Meclis gündemine gelen raporda; "Maliyet karşılama oranlarına denk gelen rakamların, personel, amortisman ve diğer sabit ve değişken giderlerin arması dolayısıyla taşımacılık yapan operatörlerin de maliyetlerinde artış olduğundan, ücret entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarına (Otobüs A.Ş'nin yeni havalimanı ve Şehir Hatları A.Ş'nin hariç) ödenen sübvanse miktarlarının revize edilme ihtiyacı hasıl olmuş." denildi.

Raporda ulaşım faaliyetinde bulunan otobüslerin maliyet karşılama oranlarına göre dört gruba ayrıldığı belirtilerek, maliyet karşılama oranları yüzde 70 ve altında olan araçlar için geçiş başına 92,5 kuruş, yüzde 70 - 80 arasında olan araçlar için geçiş başına 87,5, yüzde 80 - 90 arasında olanlar için geçiş başına 82,5 ve yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için geçiş başına 77,5 kuruş verilmesi teklif edildi.