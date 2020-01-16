İBB'ye dava açmıştı! Mahkeme işe iade kararı verdi

'İŞ AKDİMİZ HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN FESHEDİLDİ' Kasım ayında işten çıkarıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatları ödenen Emre Akdemir, "Ben 8 yıldan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcısı olarak çalışıyordum. 15 Kasım'da bir mesajla genel merkeze gelmemiz gerektiği söylendi ve iş akdimiz feshedildi. Hiçbir gerekçe söylenmeden, ısrarla sorduğumuzda, hiçbir gerekçesi yoktu. Yönetimin kararı bu şekilde diyerek iş akdimiz feshedildi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım hukuki süreç başlattık. Kıdem ve ihbar tazminatlarımız ödendi. Sonrasında hukuki mücadeleye ben kendim hiçbir hukuki yardım almadan başladım. Dolayısıyla ilk celsede işe iade kararımız çıktı. İşe iade kararını da dün aldım" dedi.

'İŞE İADE KARARI UYGULANMAYACAK'



Şirket avukatıyla görüştüğünü söyleyen Akdemir, kendisine yönetim kararı gereği işe iade kararının uygulanmayacağı bildirildiğini belirterek, "İşe iade kararını aldıktan sonra belediyenin, şirketimizin avukatıyla bir görüşme yaptım. Kendisi yönetimin işe iade kararlarını uygulamayacağını, işe iade kararının bir seçeneği olan diğer tazminatları ödeyeceklerini söylediler. Tabii ben buradan bununla ilgili yönetimine, Ekrem başkana şunu sormak istiyorum. Hukuk hukuk diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Şimdi hukuku kendileri uygulamıyorlar. Burada bir mahkeme kararı var. Neden çıkarıldığımızı bile bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hiç değilse bize elle tutulan, bir gerekçe gösterselerdi. Ben siyasi bir oluşumun içine de girmedim. Parti içinde çalışmadım. İşimden evime, evimden işime gidip geliyordum." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NA SESLENDİ



Akdemir şöyle devam etti:

"İşe iade davasında işe iadeyi kazandık. Mahkeme seçenek sunuyor. Ya işe iade al ya da mahkeme kararının altındaki tazminatları tekrar öde diyor. Onlar para ödemeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu İstanbullunun cebinden çıkıyor. Mahkeme kararında yazan tutar 21 bin 600 lira beş aylık brüt ücret. Dört aylık boşta geçen zaman için ücret 31 bin lira. Toplamda 51 bin liralık ödemeyle karşılaşacaklar. Bu para herkesin cebinden çıkacak."