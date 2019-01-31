İBB'den metrobüs güzergahına esnek bariyer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs güzergahında bulunan bariyerleri yeniden düzenlemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, metrobüs güzergahındaki bariyerlerin kazalarda ölüme yol açtığına ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda, bariyerlerin düzenlenmesi kararı alındı.

Bunun üzerine hareket geçen İBB Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, metrobüs güzergahında yeni bir trafik düzenlemesine gitti.

D-100 (E-5) Karayolunda motosiklet sürücülerinin hayatını tehdit eden bariyerlerin altına ve aralarındaki boşluklara parçalar (esnek aparatlar) katılmaya başlandı. Takılan parçalar, daha esnek, darbeyi önleyen ve keskin olmayan özellik taşıyor. Ayrıca mevcut bariyerlerin aralarındaki ve altındaki boşlukları kapattığı için malzemenin yumuşak yapısı ve kesici etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte, özellikle ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarının sayısını azaltabileceği tahmin ediliyor.

İlk etapta metrobüs güzergahındaki virajlı ve kavşaklı bölümleri kapsayan yaklaşık 20 kilometrelik kısımın, mart ayı sonuna kadar düzenlenmesi planlanıyor.

Bu bölümlerin bitirilmesinden sonra tehlike arz eden bölümlerin de 2019 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

