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İBB'nin yeni taksi plakası düzenlemesi neler öngörüyor?

19.10.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin yeni adımı, taksi plakaları satışında sıkı denetim uygulamayı öngörüyor. Bu denetimin hukuki altyapısı da 3 Mayıs 1986 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararına dayandırılıyor. Bu karara göre, taksi plakası alabilmek, "şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş" olma şartına bağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi plakalarında "meslek" şartı aranmasına ilişkin detayları açıkladı. İBB'nin yeni adımı, taksi plakaları satışında sıkı denetim uygulamayı öngörüyor. Bu denetimin hukuki altyapısı da 3 Mayıs 1986 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararına dayandırılıyor. Bu karara göre, taksi plakası alabilmek, "şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş" olma şartına bağlanıyor.

İBB bu şekilde "taksi ağalığı" olarak nitelendirdiği plaka sahipliğini düzenleme altına almayı hedefliyor.

İBB, şoförlük meslek denetiminin nasıl yapılacağını da belirledi. Buna göre, verilecek belgelerde resmi kurum onayı aranacak.

Uygulamaya konulacak düzenleme ile ticari plakaların hisselere bölünmesinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İBB'den yapılan açıklamada, "kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak" denildi.

Aynı açıklamada, plaka satışı için, "Yalnızca hissedarlar arası %100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek" ifadeleri yer aldı.

https://www.youtube.com/watch?v=Qn-VxNp4k9M

İmamoğlu: Bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu adımı, "Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun" ifadeleri ile duyurmuştu.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1449800312114585602

Süreç nasıl işleyecek?

İBB, Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında şu şartların aranacağını açıkladı:

..."Plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması', 'SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması' 'Araçlarım Sorgulaması' istenecek."

İBB, doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde "vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edileceğini" duyurdu.

Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatları askıya alınabilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kurulacak bir komisyon, taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek.

https://www.youtube.com/watch?v=pZIrWqaAWTQ

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