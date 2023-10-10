İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Bu meyveyi yiyen doktor yüzü görmüyor

İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını yazan İbn-i Sina, birçok sağlık sorununa da reçeteleriyle çözüm bulmuş. İbn-i Sina'nın bütün meyvelerden daha besleyici dediği bu meyveyi tüketen hastalıklardan korunuyor.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilen doğal şifa kaynağı dikenli incir Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olarak yetişiyor. Yüksek C ve A vitamini içeren dikenli incir, folik asit ve B12 açısından da oldukça zengin bir meyvedir.

Yaklaşık 40 ile 60 kalori arasındaki dikenli incir, günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılıyor ve yüksek antioksidan içeriyor. Dikenli incir, depresyon ve stresten uzaklaşmanızı destekliyor.

Bağırsakların çalışmasını düzenliyor ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önlüyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkisi vardır.

Kolesterolün dengelenmesine de yardımcı olur. Dikenli incirin kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

DİKENLİ İNCİRİN CİLDE FAYDALARI

Dikenli incir düzenli tüketildiği taktirde cildin mat görüntüsünü önlüyor.

Kırışıklıkları azaltıyor ve cildi nemlendiriyor.

Dikenli incirin yaprakları kaynatıldığında jelimsi bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yapı cilt bakım ürünü olarak kullanılıyor.

Dikenli incir yaprağı, saçların sağlıklı uzamasına da yardımcı oluyor.

Diyet listelerinin de favori besini olan dikenli incir, yüksek lif içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi yaratıyor.

Ayrıca gebeler için de doktor kontrolünde yenmesi önemlidir. Anne adaylarında alerjik reaksiyon gelişebilir.



