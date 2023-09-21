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İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Bu 3 besini yiyen daha uzun yaşıyor

21.09.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçeteler sayesinde halen günümüze ışık tutuyor. Dünyada da tariflerinin birçok ülkede uygulandığı İbn-i Sina, uzun yaşamın sırrını paylaşmış. Bu üç süper besin hem sağlığa fayda sağlıyor hem de daha uzun yaşamaya katkı sağlıyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Bu 3 besini yiyen daha uzun yaşıyor

İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina, binlerce yıl önce yazdığı kitabında sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken süper besinleri açıklamış. İşte daha uzun yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği o gıdalar...

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kısmi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

çam fıstığı

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

ısırgan otu2

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

ısırgan otu

BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

bakla

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