İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi! Cinsel sorunları bile gideriyor

Güç ve kuvvet veren meyveler arasında bulunan nar birçok hastalığa iyi geliyor. Ünlü tıp alimi İbn-i Sina’nın nar şurubu reçetesinin faydalarını görenler çok şaşırıyor. Şifa kaynağı olan nar suyu, düzenli tüketildiğinde vücudu adeta yeniliyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel sorunları bile gideriyor.
Malzemeler:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri
4 dal taze nane
Yapılışı:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.
Nar suyu birçok hastalığa fayda sağlıyor ve vücudu yeniliyor. Bereketin simgesini olan narın suyu kalp damar sağlığını koruyor, kan basıncını düşürüyor. Ayrıca bu meyve, kötü kolesterolü ve kan şekerini de azaltıyor.
İçerisinde bulunan B ve C vitaminleri sayesinde cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunuyor.
Tüketimi hızla artan çok fonksiyonlu bir gıda desteği olan nar çekirdeği bilinen en güçlü antioksidan biri. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastalıklardan koruyorlar.
İçerisinde birçok vitamini bulunduran nar; C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığına iyi geliyor.
Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Punisik asit, hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynar. Kolajen ve elastin üretiminde yer alan hücreleri korur. Cildin erken yaşlanmasını önleyebilir.
Afrodizyak özellikleri barındırdığı için kadın ve erkeklerde cinsel duyguları harekete geçiriyor. Bu şekilde ilgili cinsel sorunların giderilmesine yardımcı oluyor.
Vücudunuzu her türlü bakteriden nar suyu, karaciğer detoksu yapmak isteyenlere destek oluyor. Karaciğerde oluşan yağlanlamarın önlenmesinde kullanılıyor.