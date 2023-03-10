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İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi! Cinsel sorunları bile gideriyor

10.03.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’nın reçeteleri günümüzde de yoğun ilgi görüyor. Tüketenlerin hastalık yüzü görmediği bitkileri içeren reçeteler hazırlayan İbn-i Sina, birçok hastalık için çözüm önerileri sunmuştur. Ünlü alimin tüketilmesini önerdiği reçeteler arasında nar şurubu da bulunuyor. İşte doğal antioksidan özelliği taşıyan ve cinsel sorunları bile gideren nar şurubunun faydaları…

İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi! Cinsel sorunları bile gideriyor

Güç ve kuvvet veren meyveler arasında bulunan nar birçok hastalığa iyi geliyor. Ünlü tıp alimi İbn-i Sina’nın nar şurubu reçetesinin faydalarını görenler çok şaşırıyor. Şifa kaynağı olan nar suyu, düzenli tüketildiğinde vücudu adeta yeniliyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel sorunları bile gideriyor.

İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ

Malzemeler:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri
4 dal taze nane
Yapılışı:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

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NAR SUYUNUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Nar suyu birçok hastalığa fayda sağlıyor ve vücudu yeniliyor. Bereketin simgesini olan narın suyu kalp damar sağlığını koruyor, kan basıncını düşürüyor. Ayrıca bu meyve, kötü kolesterolü ve kan şekerini de azaltıyor.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

İçerisinde bulunan B ve C vitaminleri sayesinde cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunuyor.

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KANSERDEN KORUYOR

Tüketimi hızla artan çok fonksiyonlu bir gıda desteği olan nar çekirdeği bilinen en güçlü antioksidan biri. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastalıklardan koruyorlar.

GÖRME YETİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İçerisinde birçok vitamini bulunduran nar; C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığına iyi geliyor.

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YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Punisik asit, hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynar. Kolajen ve elastin üretiminde yer alan hücreleri korur. Cildin erken yaşlanmasını önleyebilir.

CİNSEL SORUNLARI GİDERİYOR

Afrodizyak özellikleri barındırdığı için kadın ve erkeklerde cinsel duyguları harekete geçiriyor. Bu şekilde ilgili cinsel sorunların giderilmesine yardımcı oluyor.

KARACİĞER YAĞLANMALARINI ÖNLÜYOR

Vücudunuzu her türlü bakteriden nar suyu, karaciğer detoksu yapmak isteyenlere destek oluyor. Karaciğerde oluşan yağlanlamarın önlenmesinde kullanılıyor.

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