HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbn-i Sina'nın yıllar önce bulduğu mucizevi kür! Kısırlıktan kansere her şeye iyi geliyor

İbn-i Sina'nın yıllar önce bulduğu mucizevi kür! Kısırlıktan kansere her şeye iyi geliyor

23.06.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yaptığı çalışmalar günümüzde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tıp alanındaki çalışmalarıyla bilinen İbn-i Sina'nın tarifleri dünyanın birçok ülkesinde de kabul görüp uygulanıyor. Hastalıkların tedavisinde doal yöntemler kullanan İbn-i Sina, zeytinyağı- incir karışımıyla birçok hastalığa şifa dağıtıyor.

İbn-i Sina'nın yıllar önce bulduğu mucizevi kür! Kısırlıktan kansere her şeye iyi geliyor

İbn-i Sina'nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmaya devam ediyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş. İşte ilaçsız hayat kurtaran tavsiyeler...

ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

-Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

-Hamile kalmayı kolaylaştırır

-B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

-Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

2b2dfd10-a4ca-ed11-811c-a0369f7d1486

-Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

-Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur

-Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

-Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

-Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

incir-kuru_2880 (1)

-Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

-Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

-Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

IMG20210602040924

Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni salgın uyarısı! Uzman isim “Yüzde 99 koruyor” dedi ve..Yeni salgın uyarısı! Uzman isim “Yüzde 99 koruyor” dedi ve..
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı
AK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladıAK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
ibn sina

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.