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  4. İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? İbrahim Halil Çanakçı DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? İbrahim Halil Çanakçı DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Ali Babacan’ın partisinin kurucu isimleri arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. DEVA Partisi kurucularından biri olduğu iddia edilen isimlerden biri de İbrahim Halil Çanakçı. Peki İbrahim Çanakçı kimdir, mesleği nedir, kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur?

İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? İbrahim Halil Çanakçı DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de Ak Parti’den istifası ile dikkat çeken İbrahim Halil Çanakçı. Peki İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Mustafa İbrahim Çanakçı ile ilgili merak edilenler...

İBRAHİM HALİL ÇANAKÇI KİMDİR, NERELİDİR?

Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1986 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında uzman oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D.'nde Michigan State Üniversitesinden Ekonomi konusunda yüksek lisans derecesi aldı.

Mayıs 1994 - Aralık 2000 döneminde Devlet Planlama Teşkilatı'nda Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda 10 Aralık 2002'ye kadar Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 11 Aralık 2002 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı olarak atandı.

5 Mayıs 2003 tarihinde ise Hazine Müsteşarlığı görevine başladı. 17 Temmuz 2014 tarihinde IMF'de icra direktörü olarak görevlendirildi. Ağustos 2014'te Hazine Müsteşarlığından ayrıldı ve 1 Kasım 2014 tarihi itibarıyla IMF'deki görevine başladı.

Halen Türkiye, Beyaz Rusya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya'dan oluşan grubu temsilen iki yıllık bir süre için Türkiye'nin üstlendiği icra direktörlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA YENEROĞLU'NUN GÖREV ALDIĞI KURUMLAR:

  • Finansal İstikrar Kurulu
  • Dünya Bankası
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
  • Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
  • Asya Kalkınma Bankası
  • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası
  • Afrika Kalkınma Bankası
  • İslam Kalkınma Bankası
  • İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC)
  • İslami Dayanışma Fonu (ISFD)
  • Uluslararası İslami Ticaret Finans Şirketi (ITFC)
  • Finansal İstikrar Komitesi
  • İstanbul Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu
  • Eximbank Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu
  • Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu
  • KOSGEB Genel Kurul ve İcra Komitesi
  • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
  • İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu
  • Yurtdışı Müteahhitlik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Konseyi
  • Türk Tasarım Danışma Konseyi
  • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
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