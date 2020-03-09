İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? İbrahim Halil Çanakçı DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de Ak Parti’den istifası ile dikkat çeken İbrahim Halil Çanakçı. Peki İbrahim Çanakçı kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Mustafa İbrahim Çanakçı ile ilgili merak edilenler...

İBRAHİM HALİL ÇANAKÇI KİMDİR, NERELİDİR?

Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1986 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında uzman oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D.'nde Michigan State Üniversitesinden Ekonomi konusunda yüksek lisans derecesi aldı.

Mayıs 1994 - Aralık 2000 döneminde Devlet Planlama Teşkilatı'nda Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda 10 Aralık 2002'ye kadar Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 11 Aralık 2002 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı olarak atandı.