İbrahim Gökçek: Grup Yorum üyesinin ölüm orucuna ara verdiği açıklandı

Grup Yorum üyeleri, bas gitarcıları İbrahim Gökçek'in 323. gününde ölüm orucuna ara verdiğini açıkladı.

Grup üyeleri yaptıkları açıklamada, "Direnişimiz siyasi bir zafere ulaşmıştır. Bütün dünya bu direnişi duydu. Siyasi bir zafer kazandık, şu an olumlu görüşmeler de yapılıyor. Bugün konser başvurusu da yapılıyor ve olumlu yanıtlanacağını umuyoruz" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Grup Yorum'un üyelerinden biri, İbrahim Gökçek'in kendi isteği ile hastaneye kaldırıldığını ve tedavi edileceğini söyledi.

İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek dün BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na seslenmiş, oğlunun taleplerinin yerine getirilmesini istemişti.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı İbrahim Gökçek'le ilgili sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

'Cezaevinde kalamaz' raporu sonrası taliye edilmişti

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında "polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma" suçlamalarıyla önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı.