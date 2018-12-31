İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

ABD'li senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj dizisi paylaştı.

Lindsey Graham, "Başkan Suriye'den çekilmeyle ilgili şu konularda garanti sağlayacak:

1- DEAŞ tamamen ortadan kaldırılacak. 2- İran boşalan yerlere yerleşmeyecek ve 3- Kürt müttefiklerimiz korunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Lindsey Graham'ın paylaşımına karşılık olarak bir mesaj gönderdi.

İbrahim Kalın, mesajında "Sevgili Lindsey Graham, Sizler PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD/YPG arasındaki bağı herkesten daha iyi biliyorsunuz. Aynı DEAŞ'ın Müslümanları yansıtmadığı gibi, PKK da Suriye'deki ve başka yerlerdeki Kürtleri temsil etmiyor." şeklinde karşılık verdi.



