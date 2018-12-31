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İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li senatör Lindsey Graham'a önemli bir mesaj verdi.

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

ABD'li senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj dizisi paylaştı.

Lindsey Graham, "Başkan Suriye'den çekilmeyle ilgili şu konularda garanti sağlayacak:

1- DEAŞ tamamen ortadan kaldırılacak. 2- İran boşalan yerlere yerleşmeyecek ve 3- Kürt müttefiklerimiz korunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Lindsey Graham'ın paylaşımına karşılık olarak bir mesaj gönderdi.

İbrahim Kalın, mesajında "Sevgili Lindsey Graham, Sizler PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD/YPG arasındaki bağı herkesten daha iyi biliyorsunuz. Aynı DEAŞ'ın Müslümanları yansıtmadığı gibi, PKK da Suriye'deki ve başka yerlerdeki Kürtleri temsil etmiyor." şeklinde karşılık verdi.

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İbrahim Kalın ABD Lindsey Graham

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