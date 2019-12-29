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  4. İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Berlin'de toplanmamızın anlamı kalmayacak

İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Berlin'de toplanmamızın anlamı kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Berlin'de toplanmamızın anlamı kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 7'deki 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Hafter saldırılara devam ederse Berlin’de toplanmamızın anlamı kalmayacak. Cumhurbaşkanımız öğlen Merkel ile görüşecek" dedi. Öte yandan Kalın, "Doğu Akdeniz'deki petrolü Türkiye'yi by-pass ederek çıkarmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

BERLİN'DE LİBYA KONFERANSI

2020 ocak ayında, Almanya'nın başkenti Berlin'de iç savaşın sürdüğü Libya ile ilgili arabuluculuk çabaları kapsamında uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.

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İbrahim Kalın Libya

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