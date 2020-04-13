HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 01:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine ilişkin açıklama geldi.

İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır” ifadelerine yer verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıAltun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Diğer Haberler
Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı vatandaşlar sokağa akın etti

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyurdu

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.