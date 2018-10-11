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İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kaşıkçı olayıyla ilgili kendi soruşturmasına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Suriye

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