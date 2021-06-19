İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? İran’ın 8. Cumhurbaşkanı oldu

20 yaşındayken iki kentin birden başsavcılığını yürüten İbrahim Reisi, 18 Haziran 2021’de İran'da yapılan seçimlerde muhafazakarların adayı olarak seçime girdi. Yargı Erki Başkanlığı yapan İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak İran’da seçimleri kazandı.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

14 Aralık 1960’ta Meşhet şehrinin Noğan bölgesinde doğan İbrahim Reisi, ilkokulu Noğan’da yer alan Cevadiye İlkokulunda bitirmesinin ardından eğitimini Meşhet’te bulunan Nevvab İlmiye Medresesi’nde sürdürdü. Kısa bir zaman Nevvab İlmiye Medresesi’nde okumasının ardından din eğitimine Ayetullah Seyyid Muhammed Musevinejad’ın medresesinde devam eden İbrahim Reisi’nin ortaokulda Ayetullah Musevinijad ile başlayan hoca-öğrenci ilişkisi Ayetullah Musevinijad’ın yaşamını yitirmesine kadar devam etti.

Ayetullah Musevinejad’ın tavsiyesinin ardından din eğitimini Kum şehrinde yer alan Ayetullah Burucerdi Medresesi’nde devam eden İbrahim Reisi’nin yargı ve hukuka bakışının temeli Usul-ı Fıkıh dersi aldığı Ayetullah Şeyh Ali Mervi tarafından şekillendi.