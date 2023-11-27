İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! Fazla kilolarından şikayetçi olanları iğne ipliğe çevirecek

Beslenme düzenine dikkat edip düzenli egzersiz yapan kişiler kilo sorunundan kurtuluyor. Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ifade eden kişiler için dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Prof. Dr. Saraçoğlu düzenli tüketildiği takdirde zayıflama sürecini hızlandıran ceviz kürünü önerdi. Uzman ismin açıkladığı ceviz suyu zayıflamaya yardımcı olmakla kalmıyor genel vücut sağlığına da katkı sağlıyor.

SABAH AÇ KARNA TÜKETİLMESİ GEREKİYOR!

Gece yatmadan önce mutlaka bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletmeniz gerekiyor. Uzman isim, sabah aç karna suyu içip cevizlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ara öğünlerde alındığında tok tutup kilo vermeye yardımcı olan ceviz, karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler. Ceviz Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur.

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Cevizin en çok yararının dokunduğu kanser türü, prostat kanseridir. Ancak buna ek olarak, yapılan araştırmalar ve örnekler üzerinde göğüs kanserine de iyi geldiği anlaşılmıştır.

Araştırma sonucunda her gün düzenli olarak bir avuç ceviz yiyen kişilerin, göğüs kanserine yakalanma risklerini yarı yarıya düşürmüştür. Bu durumda fareler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ise, 2 farklı fare grubundan birisine ceviz diğerine diğer gıdalar verilmiştir.

Belirli bir süre sonunda ise, ceviz verilen farelerdeki prostat tümörü giderek küçülmüş ve zararsız bir hale gelmiştir. Diğer grup farede ise böyle bir sonuç elde edilmemiştir. Bu deney sonucunda ise, cevizin prostat kanserinin yüzde 30 ile 40 arasında azaltığı anlaşılmıştır.

Yapılan bir diğer araştırma kapsamında ise, pankreas kanserinde de aynı etkiyi gösterdiği anlaşılmıştır. Yaklaşık 75 bin kişi üzerinde yapılmış olan araştırmaya göre, 2 ile 3 hafta içerisinde, düzenli olarak bir avuç ceviz tüketenlerin diğer kişilerden pankreas kanserine yakalanma oranlarının daha az olduğu anlaşılmıştır.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Ceviz içerisinde, özellikle kalp için oldukça yararlı olan l-arginin isimli bir amino asit bulundurmaktadır. Bu amino asidin bizler için oldukça çok yararı bulunmaktadır. Ceviz, antioksidan açısından da oldukça zengindir.

Günlük ortalama 100 gramlık ceviz tüketen bir kişi, alacak olduğu antioksidanlar sayesinde, kalp sağlığı için gerekli olan vitaminleri ve tümör gibi sorunları yenmek için gerekli olanları sizlere sağlayacaktır. Bu durumda sizlerin daha dirençli olmasına olanak sağlamaktadır.

Kalp sağlığınızı düzenleyip, daha sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, her gün düzenli olarak en az bir avuç ceviz tüketmeniz gerekmektedir.

MİKROPLARDAN KORUR

Antioksidan bakımından zengin olan ceviz, sizleri dışarıdan gelecek olan zararlı mikroplara karşı koruyacaktır.

Bunlara ek olarak, vücudunuzu koruyarak yaşlanma süresini etkileyerek sizlerin daha genç durmanızı sağlayacak ve kalbinizde oluşan yaşa bağlı etkileri yok edecektir. Bunlar sayesinde vücudunuzda bulunan toksinleri atacak ve daha sağlam, güçlü bir vücuda sahip olacaksınızdır.

KİLO VERMENİZİ SAĞLAR

İçerisinde bulunan kalori miktarına rağmen, ceviz kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar kapsamında ise, ceviz tüketmek obezite ve aşırı kilo alışına engel olmaktadır.

İçerisinde bulundurmakta olduğu 2.5 gram omega 3, 4 gram protein ve 2 gram lif ile kişilerde tokluk hissinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, cevizin içerisindeki kalori miktarına aldırmadan diyet listenize eklemeniz gerekmektedir.

BEYİN GELİŞİMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sizlerinde bildiği gibi cevizin şekli beyne benzetilmektedir. Bu benzerliğinin yanı sıra, ceviz içerisinde neo-koruyucu bileşikleri barındırarak, E vitamini, folat, omega 3 yağları ve antioksidan bulundurmaktadır.

Bunlar ise beyninizin işlevleri açısından oldukça yararlıdır. Ayrıca olumlu etkilerinden birisi de davranışsal yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmasıdır.

DİYABETE KARŞI DOĞAL İLAÇTIR

Ceviz, diyabet 2 tedavisinde sizlere yardımcı olacak vitaminlere sahiptir. Genç yaşlarda ve kilo problemleri olan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar kapsamında, bu gençlere her gün düzenli olarak 1 avuç ceviz verilmiştir. 3. ayın sonunda ise, bu gençlerin kilo vererek diyabet risklerinin ortadan kalktığı anlaşılmıştır.

Kadınlar üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, hafta içerisinde 2 defa bir avuç ceviz yiyen kadınların, yemeyenlere göre diyabete yakalanma riski daha düşüktür. Bu oran ise yaklaşık olarak yüzde 24'lerde bulunmaktadır.

RAHAT BİR UYKU ÇEKMENİZİ SAĞLAR

Ceviz içerisinde bulunan melatonin bileşikleri sayesinde kişiler daha sağlıklı ve rahat bir uykuya sahiptir. Melatonin bileşikleri vücudumuz tarafında üretilmektedir ancak ek gıdalar ile kandaki seviyesi artırılabilir.

SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

Cevizin içerisinde bulunan biotin yani B7 vitamini sayesinde daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Bu sayede saç dökülmeleri veya saç kırıklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

HAMİLELİKTE TÜKETİLMESİ BEBEĞE YARAR SAĞLAR

Özellikle hamilelik döneminde tüketilen ceviz, bebeğin ileriki yaşantısında herhangi bir gıdaya alerjisinin olmamasına yardımcı olmaktadır. Bu alerjilere karşı bebeğinizin dirençli olmasına yardımcı olarak, daha sağlıklı bireyler olmasına katkı sağlamaktadır.

STRESLE BAŞA ÇIKMANIZDA YARDIMCI OLUR

Çağımızın en önemli sorundan birisi de strestir. Birçok kişi stresle baş edebilmek için birçok farklı yöntem uygulamaktadır. Ancak ceviz, içerisinde bulunan lif, doymamış yağ asidi ve antioksidan sayesinde kan basıncını düzenleyerek, vücudunuzu rahatlatacak ve stresinizi azaltacaktır.





