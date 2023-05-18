MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

18.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen Dilan Çıtak güçlü sesiyle dikkat çekiyor. Son dönemde sahne performansıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı hakkındaki yorumlara isyan etti. Çıtak "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" diyerek sitemde bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.

Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

GJGHJHG

"Beni mutlu ediyor!" Sevgilisiyle poz verdi "Beni mutlu ediyor!" Sevgilisiyle poz verdi

"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.

SS

Çıtak açıklamasının devamında ise "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"
Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!
Yıllar sonra ülkeye döndü! İşte son haliYıllar sonra ülkeye döndü! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Yarım saatlik yağış hayatı felç etti!

Yarım saatlik yağış hayatı felç etti!

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.