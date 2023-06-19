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'İbrahim Tatlıses'in şarkısını da okurum' dedi, "Benim eserimde onun ne işi var?" diyerek çıkıştı! Banu Alkan mahkemede konuştu! "Ses tonumu dünya biliyor"

19.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak kendine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla yargılanan, 'Afrodit' lakaplı ünlü şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan hakkında mahkeme kararını verdi. Banu Alkan mahkemede yaptığı açıklamada 'Beyaz Orkide' adlı şarkı piyasaya çıkmadığı için maddi kazanç sağlamadığını söyledi. "Benim eserimde onun ne işi var?" diyen Banu Alkan " İbrahim Tatlıses’in de şarkısını okuyabilirim" diye konuştu.

'İbrahim Tatlıses'in şarkısını da okurum' dedi, "Benim eserimde onun ne işi var?" diyerek çıkıştı! Banu Alkan mahkemede konuştu! "Ses tonumu dünya biliyor"

Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'a 'Beyaz Orkide' isimli parçanın nakaratındaki sesin kendisine ait olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan'ın yargılandığı davada mahkeme Alkan’ı ‘mali ve manevi haklara tecavüz’ suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Nakarattaki sesin kendisine ait olduğunu savunan Alkan'ın mahkemedeki son sözleri "‘Benim ses tonum dünyaca bilinen ses tonu" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

‘Afrodit’ lakaplı şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan’ın, müzisyen Nicole Rona’nın (Peachey) sesini izinsiz olarak ‘Beyaz Orkide’ adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Banu Alkan ile avukatı Yusuf Peksak hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan Nicole Rona’yı ise avukatı İlyas Geyik temsil etti.

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‘’İBRAHİM TATLISES’İN DE ŞARKISINI OKUYABİLİRİM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Alkan şöyle konuştu:
‘’Ben profesyonel çalışan bir sanatçıyım. ‘Beyaz Orkide’ isimli eserin söz ve müziği benim adıma kayıtlıdır. Eserin yönetmeni ve aranjörü kanser nedeniyle vefat etmiştir. Bu eser piyasaya çıkmadı. Müşteki, ‘eser piyasaya çıksaydı firmayı şikayet ederdim’ şeklinde konuşmuştur. Eserin nakarat kısmındaki ses bana aittir. Bu şarkıyı stüdyoda defalarca okudum. Nicole Rona, pilot okuma için stüdyoya gelmiştir. Nakarat kısmını izinsiz kullanmışım diyor. Benim eserimde onun ne işi var? Ben kazanç maksatlı bir şarkı okumadım. İbrahim Tatlıses’in de şarkısını okuyabilirim. Söz konusu şarkıyı ticari maksatla kullanmadım.” dedi.

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"BENİM SES TONUMU DÜNYA BİLİYOR"

Daha sonra son sözü sorulan Alkan, ‘’Benim ses tonum dünyaca bilinen ses tonu. Beraatımı talep ederim’’ dedi.

6 BİN 80 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Banu Alkan’ı ‘mali ve manevi haklara tecavüz’ suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve duruşmadaki tutum ile davranışlarını da dikkate alan mahkeme, bu cezadan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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‘’HERHANGİ BİR KAZANÇ SAĞLAMADIM’’

Kararın ardından konuşan Banu Alkan, ‘’Bahsi geçen iddialarda ses ona ait olabilir. Ama eserim piyasaya çıkmadığı için herhangi bir kazanç sağlamadım. Ama şarkının sözü ve müziği bana aittir. Kendisi sadece stüdyoda nakarat kısmını pilot okumalara katıldığı için ispat olmuştur. Nicole Rona bu davadan herhangi bir maddi kazanç sağlamamıştır. Yargı önünde çıkan karara saygımız sonsuzdur’’ ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Oyuncu

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