KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğumuz için iç çamaşırı giymek neredeyse nefes almaya benzer bir rutindir ve onlarsız dolaşma düşüncesi tuhaf görünebilir. Ancak, uzmanlara göre bazen iç çamaşırsız dolaşmak iyi bir fikir olabilir.

İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

Külotsuz olma fikrini araştırdık ve hepinizle paylaşmak istediğimiz şaşırtıcı sonuçlar bulduk.

ASİT REFLÜSÜNÜ AZALTIR

İç çamaşırı gibi sıkı giysiler karnınızı yukarı doğru iterek midenizde baskı oluşturabilir ve asit reflüsüne neden olarak mide ekşimesine neden olabilir. Bu sağlık sorunu 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygın olsa da iç çamaşırlarınızdan kurtulmak asit reflü şansını düşürebilir.

VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONUNDAN UZAK TUTAR

Bu bakteri kadınların% 20'sinde bulunabilir. Bazıları hiçbir zaman herhangi bir belirti yaşamasa da, komplikasyonlar ortaya çıkarsa, maya enfeksiyonuna neden olabilir. Pamuk nemi tuttuğundan ve bakterilerin büyümesi için mükemmel bir alan yarattığından, külot giymemeye karar vermek enfeksiyona yakalanma şansınızı azaltabilir.

KENDİNİZİ DAHA RAHAT HİSSEDERSİNİZ

Vajinal terlemenin oluşturduğu nem kokuyu hapseder ve bu da kokuyu artırabilir. Külot giymemek terin buharlaşmasına izin verecek, bu da daha az sürtünmeye neden olacak ve bu da kokuyu minimumda tutacaktır.

BİKİNİ BÖLGENİZ DAHA GÜVENLİ OLACAK

Özel kısımlarınız dudaklarınıza benzer şekilde hassas dokulardan yapılmıştır. Yapay malzemelerden yapılmış ve sıkı olan iç çamaşırları bikini bölgenizi tahriş edebilir, yaralayabilir ve enfeksiyon oluşturabilir. En kötü yanı acıtabilir. Külottan kurtulmak ve sadece bol giysiler giymek, tahriş olasılığınızı azaltabilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?
11 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları11 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'
Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'
Seksenler dizisine flaş transfer!
Seksenler dizisine flaş transfer!
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Bu yöntem anında kurutuyor! Çok etkili olduğu için...
Bu yöntem anında kurutuyor! Çok etkili olduğu için...
Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu
54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ürünlerin bile son kullanma tarihi var! Saç tokası ve tuvalet fırçası...
Onun bile son kullanma tarihi var
Arap sabunu büyükannelerimizden miras! Asırlardır kullanılıyor yerini başkası tutmuyor!
Asırlardır kullanılıyor, yerini başkası tutmuyor!
Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?
Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?
Kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi nasıl çıkarılır?
Kan lekesi nasıl çıkar?
Bedavaya gelecek! Evde doğal sabun yapımı için kül suyu ve...
Bedavaya gelecek! Evde doğal sabun yapımı için kül suyu ve...
Evdeki kötü kokuyu anında gideriyor! Tava içinde kavurduktan sonra...
Evdeki kötü kokuyu anında gideriyor! Tava içinde kavurduktan sonra...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.