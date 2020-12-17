İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

Külotsuz olma fikrini araştırdık ve hepinizle paylaşmak istediğimiz şaşırtıcı sonuçlar bulduk.
İç çamaşırı gibi sıkı giysiler karnınızı yukarı doğru iterek midenizde baskı oluşturabilir ve asit reflüsüne neden olarak mide ekşimesine neden olabilir. Bu sağlık sorunu 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygın olsa da iç çamaşırlarınızdan kurtulmak asit reflü şansını düşürebilir.
Bu bakteri kadınların% 20'sinde bulunabilir. Bazıları hiçbir zaman herhangi bir belirti yaşamasa da, komplikasyonlar ortaya çıkarsa, maya enfeksiyonuna neden olabilir. Pamuk nemi tuttuğundan ve bakterilerin büyümesi için mükemmel bir alan yarattığından, külot giymemeye karar vermek enfeksiyona yakalanma şansınızı azaltabilir.
Vajinal terlemenin oluşturduğu nem kokuyu hapseder ve bu da kokuyu artırabilir. Külot giymemek terin buharlaşmasına izin verecek, bu da daha az sürtünmeye neden olacak ve bu da kokuyu minimumda tutacaktır.
Özel kısımlarınız dudaklarınıza benzer şekilde hassas dokulardan yapılmıştır. Yapay malzemelerden yapılmış ve sıkı olan iç çamaşırları bikini bölgenizi tahriş edebilir, yaralayabilir ve enfeksiyon oluşturabilir. En kötü yanı acıtabilir. Külottan kurtulmak ve sadece bol giysiler giymek, tahriş olasılığınızı azaltabilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırabilir.
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