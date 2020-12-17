İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

Külotsuz olma fikrini araştırdık ve hepinizle paylaşmak istediğimiz şaşırtıcı sonuçlar bulduk.

ASİT REFLÜSÜNÜ AZALTIR

İç çamaşırı gibi sıkı giysiler karnınızı yukarı doğru iterek midenizde baskı oluşturabilir ve asit reflüsüne neden olarak mide ekşimesine neden olabilir. Bu sağlık sorunu 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygın olsa da iç çamaşırlarınızdan kurtulmak asit reflü şansını düşürebilir.

VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONUNDAN UZAK TUTAR

Bu bakteri kadınların% 20'sinde bulunabilir. Bazıları hiçbir zaman herhangi bir belirti yaşamasa da, komplikasyonlar ortaya çıkarsa, maya enfeksiyonuna neden olabilir. Pamuk nemi tuttuğundan ve bakterilerin büyümesi için mükemmel bir alan yarattığından, külot giymemeye karar vermek enfeksiyona yakalanma şansınızı azaltabilir.

KENDİNİZİ DAHA RAHAT HİSSEDERSİNİZ

Vajinal terlemenin oluşturduğu nem kokuyu hapseder ve bu da kokuyu artırabilir. Külot giymemek terin buharlaşmasına izin verecek, bu da daha az sürtünmeye neden olacak ve bu da kokuyu minimumda tutacaktır.

BİKİNİ BÖLGENİZ DAHA GÜVENLİ OLACAK

Özel kısımlarınız dudaklarınıza benzer şekilde hassas dokulardan yapılmıştır. Yapay malzemelerden yapılmış ve sıkı olan iç çamaşırları bikini bölgenizi tahriş edebilir, yaralayabilir ve enfeksiyon oluşturabilir. En kötü yanı acıtabilir. Külottan kurtulmak ve sadece bol giysiler giymek, tahriş olasılığınızı azaltabilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırabilir.

