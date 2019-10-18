KADIN

İç çamaşırı modası da değişir! Yeni trend artık 'babaanne külodu' giymek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bu yıl kadınların iç çamaşırı tercihleri değişti. Artık rahatlığı ön planda tutan kadınlar, Bridget Jones tarzı yani büyükanne külotları adı verilen iç çamaşırlarını tercih etmeye başladılar.

İç çamaşırı modası da değişir! Yeni trend artık 'babaanne külodu' giymek

Tıpkı kıyafet, ayakkabı gibi iç çamaşırının da modası değişiyor. İngiltere'de faaliyet gösteren ve iç çamaşırı satışı da yapan John Lewis adındaki mağazanın yaptığı bir anket çalışmasına göre kadınlar artık içinde daha rahat ettikleri çamaşırlara yöneldiler.

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Buna göre seksi kabul edilebilicek G Stringler, jartiyerler yerini daha yüksek belli, kalçayı kavrayan bir çamaşır olan ve adına büyükanne ya da Bridget Jones külodu denilen külotları tercih etmeye başladılar.

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Ankette diğer külotların satışlarında düşüş yaşanırken büyükanne külotlarında yüzde 11 artış yaşandığı, jartiyerlerin yüzde 8, push-up sütyenlerin satışında ise yüzde 7 azalma olduğu ifade ediliyor.

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'ARTIK KENDİMİZİ RAHAT HİSSETMEK İSTİYORUZ'

Jinekolog Dr. Eden Fromberg bu trend eğilimi hakkında şöyle konuşuyor: 'Kadınlar bedenlerinin görsel veya cinsel oyunlardan çok daha fazlası olduğunun farkına varmaya başladı. Çeşitliliğimizi ve gücümüzü ifade etmek, tercihlerimizi yaşamak ve yargılamadan kendi bedenlerimizle rahat hissetmek istiyoruz.'

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Anahtar Kelimeler:
bridget jones tarzı külot iç çamaşırı modası

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