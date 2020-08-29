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İçerisinde bu maddenin olduğu ürünlerden uzak durun! Aksi halde kanser ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bir ürün alacağımız zaman içindekiler kısmını incelediğimizde birçok yabancı isimle karşılaşırız. Bunların içinden en aşina olduğumuz ise, muhtemelen paraben. İçerik hakkında hiçbir şey bilmesek de içerisinde paraben olamaması gerektiğini biliyoruz. Peki, bu kimyasalın cilt sağlığına zararları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim.

İçerisinde bu maddenin olduğu ürünlerden uzak durun! Aksi halde kanser ve...

Yıllardır medyada en çok haberi yapılan kimyasallardan biri belki de paraben. Ülkecek tanıdığımız bu kimyasal maddenin zararları için yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

PARABEN NEDİR?

Nemlendirici, şampuan, diş macunu, deodorant ve losyon gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde yer alan parabenin asıl görevi; ürünleri koruyarak raf ömrünü uzatmak. İçerikte paraben olarak direkt belirtilebildiği gibi; methyl, ehyl, buthyl ya da benzylparaben isimleriyle de yer alabilir. Bu maddeler ürünlerin içerisinde bakteri ve mantar oluşumunu önleyerek daha uzun süre dayanmalarını sağlar.

PARABENİN ZARARLARI NELERDİR?

  • Böyle bakılınca aslında kötü bir madde değil gibi görünse de, bakteri ve mantarları öldüren bu kimyasal bizim için de zehirli ve toksik. Parabenler ciltte alerjik reaksiyon ve egzamalara yol açabiliyor.

  • Cilde sürülen ürünlerin deri tarafından emilip vücuda geçmediği düşünülse de yapılan çalışma ve araştırmalar bu fikrin yanlış olduğunu gözler önüne seriyor. Cilde sürülen kimyasallar kılcal damarlar tarafından emilerek dolaşım sistemine ve oradan tüm vücuda yayılıyor.

  • Parabenler vücutta östrojen benzeri bir etkiye sahip. Yani östrojen hormonunu taklit eder. Östrojen kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise sperm sayısında azalma ve erkeklik hormonu olan testesteron seviyesinde azalmaya sebep olabilir. Ayrıca vücutta depo edilip diğer başka hormonlar üzerine de etki ederek sentezlenmelerine de müdahale edebilir. Bu nedenle paraben, kanser gibi ciddi pek çok hastalığın oluşmasına yol açtığı gibi çocuklarda ve bebeklerde de çeşitli problemlere neden olabilir.

  • Paraben vücuda alındıktan sonra idrara ve anne sütüne geçebilir. Bebeğinizi anne sütüyle sağlıklı bir şekilde büyütmek isterken aslında parabene maruz bırakıyor olabilirsiniz. Paraben pişik kremleri ve bebek şampuanları içerisinde de yer aldığı için hassas bir bünyeye ve cilde sahip bebek ve çocuklar için ürün alırken mutlaka içeriğine dikkat etmek gerekiyor.

  • Parabenler ayrıca ciltte UV ışınların oluşturduğu hasarları ilerleterek ciltte kanserine de yol açabilir.

  • Gençlik ve güzellik için kullandığınız kozmetik ürünlerin içeriğindeki paraben aslında yaşlanmanıza neden olabilir. Ciltteki hücrelerin ölümüne neden olabilen methylparaben erken yaşlanmaya etki edebilir.

    • ÜRÜNLERİN PARABEN İÇERİP İÇERMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

    Parabenin zararlı etkisi ortaya çıktıkça markalar parabensiz ürün üretme yoluna gitmeye başladı. Üzerinde özellikle “parabensiz”, “paraben free”, “paraben içermez” ibareleri yer alan ürünleri tercih edebilirsiniz.

    Paraben koruyucu özellik gösterdiği için paraben içermeyen ürünlerin daha çabuk bozulacağından şüphe edebilirsiniz ancak paraben yerine farklı kimyasallar kullanılarak ürünlerin uzun süre dayanmaları sağlanabilir.

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