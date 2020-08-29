İçerisinde bu maddenin olduğu ürünlerden uzak durun! Aksi halde kanser ve...

Yıllardır medyada en çok haberi yapılan kimyasallardan biri belki de paraben. Ülkecek tanıdığımız bu kimyasal maddenin zararları için yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

PARABEN NEDİR?

Nemlendirici, şampuan, diş macunu, deodorant ve losyon gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde yer alan parabenin asıl görevi; ürünleri koruyarak raf ömrünü uzatmak. İçerikte paraben olarak direkt belirtilebildiği gibi; methyl, ehyl, buthyl ya da benzylparaben isimleriyle de yer alabilir. Bu maddeler ürünlerin içerisinde bakteri ve mantar oluşumunu önleyerek daha uzun süre dayanmalarını sağlar.

PARABENİN ZARARLARI NELERDİR?