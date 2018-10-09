İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir minibüsün yandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, seyir halinde alev alan aracın düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs olduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı, minibüs sürücüsünün kaçtığı tespit edildi. (AA)
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