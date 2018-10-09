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İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, seyir halinde alev alan minibüsteki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir minibüsün yandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, seyir halinde alev alan aracın düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs olduğunu belirledi.

40 GÖÇMEN YAKALANDI

Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı, minibüs sürücüsünün kaçtığı tespit edildi. (AA)

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izmir düzensiz göçmen

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