İçinden çıkan yağa şaşıracaksınız! Tek malzeme ile yağlı aspiratör filtrelerini tertemiz yapan yöntem

Evin en çok temizlik isteyen bölümlerinden biri de mutfak. Her gün yemek pişirildiğinden ötürü sık kirlenen bölgelerden biri olan ocakların yanı sıra aspiratörler de bir o kadar kirleniyor. Aspiratör filtresinde biriken zorlu yağ lekelerini çıkarmak doğru temizlik yöntemi uygulandığında oldukça kolay oluyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir sıcak su ve lavabo açıcı kullanmak. İşte detaylar...

ASPİRATÖR FİLTRELERİNİ TEK SEFERDE TEMİZLİYOR!

Mutfakta kızartma ve yemek yapıldığında ortaya çıkan bütün dumanı çeken aspiratörlerin filtreleri zamanla yağlanıyor. Hem aspiratörün çalışma performansını azaltan hem de yapış yapış olan aspiratör filtresini temizlemek bu yöntemle çok kolay.

Bunun için gerekli malzemeler bir paket lavabo açıcı ve kaynar su. İlk olarak lavabo açıcıyı aspiratör filtresinin üzerine dökün.

Daha sonra kaynar suyu aspiratör filtresinin her bölgesine gelecek şekilde gezdirin.

Bu yöntemi uyguladıktan sonra içinden çıkan yağlı köpüğe inanamayacaksınız.

Biraz bekledikten sonra maşa yardımıyla filtreyi alın ve lavaboya koyun. İçinden yağ kalıntıları çıkan filtreyi bol su yardımıyla durulayın.

Bu yöntemi uygularken maske ve eldiven kullanmayı unutmayın.

Sonuç tertemiz aspiratör filtreleri.







