KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. İçinden çıkan yağa şaşıracaksınız! Tek malzeme ile yağlı aspiratör filtrelerini tertemiz yapan yöntem

    İçinden çıkan yağa şaşıracaksınız! Tek malzeme ile yağlı aspiratör filtrelerini tertemiz yapan yöntem

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.06.2024 09:28
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aspiratör filtrelerinde biriken yağ kalıntılarını temizlemek bazen zorlayıcı olabiliyor. Aspiratörün çalışma performansını da etkileyen yağ birikintilerini temizlemek için birçok farklı yöntem bulunuyor. Kısa sürede etkili sonuç almak için sadece tek malzeme ile aspiratör filtrelerinde biriken yağdan eser bırakmayan temizlik yöntemini deneyebilirsiniz.

    İçinden çıkan yağa şaşıracaksınız! Tek malzeme ile yağlı aspiratör filtrelerini tertemiz yapan yöntem

    Evin en çok temizlik isteyen bölümlerinden biri de mutfak. Her gün yemek pişirildiğinden ötürü sık kirlenen bölgelerden biri olan ocakların yanı sıra aspiratörler de bir o kadar kirleniyor. Aspiratör filtresinde biriken zorlu yağ lekelerini çıkarmak doğru temizlik yöntemi uygulandığında oldukça kolay oluyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir sıcak su ve lavabo açıcı kullanmak. İşte detaylar...

    ASPİRATÖR FİLTRELERİNİ TEK SEFERDE TEMİZLİYOR!

    Mutfakta kızartma ve yemek yapıldığında ortaya çıkan bütün dumanı çeken aspiratörlerin filtreleri zamanla yağlanıyor. Hem aspiratörün çalışma performansını azaltan hem de yapış yapış olan aspiratör filtresini temizlemek bu yöntemle çok kolay.

    Bunun için gerekli malzemeler bir paket lavabo açıcı ve kaynar su. İlk olarak lavabo açıcıyı aspiratör filtresinin üzerine dökün.

    Ekran görüntüsü 2024-06-06 090144

    Daha sonra kaynar suyu aspiratör filtresinin her bölgesine gelecek şekilde gezdirin.

    Ekran görüntüsü 2024-06-06 090207

    Bu yöntemi uyguladıktan sonra içinden çıkan yağlı köpüğe inanamayacaksınız.

    Ekran görüntüsü 2024-06-06 090233

    Biraz bekledikten sonra maşa yardımıyla filtreyi alın ve lavaboya koyun. İçinden yağ kalıntıları çıkan filtreyi bol su yardımıyla durulayın.

    Ekran görüntüsü 2024-06-06 090309

    Bu yöntemi uygularken maske ve eldiven kullanmayı unutmayın.

    Ekran görüntüsü 2024-06-06 090349

    Sonuç tertemiz aspiratör filtreleri.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sağlıklı uyku için saat 17’den sonra o besinleri tüketmeyinSağlıklı uyku için saat 17’den sonra o besinleri tüketmeyin
    Mangal keyfi ölümle sonuçlanıyordu! Bir parça yedi sesini kaybetti... Mangal keyfi ölümle sonuçlanıyordu! Bir parça yedi sesini kaybetti...
    Sıcak havalarda "susamayı beklemeden su için" uyarısıSıcak havalarda "susamayı beklemeden su için" uyarısı
    Anahtar Kelimeler:
    aspiratör
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

    "Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.