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İçine telefon bile sığmıyor! Rihanna Jacquemus çantasıyla görüntülendi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Rihanna'nın mikro çantası, içinde ne taşıdığı konusunda merak uyandırıyor. Bu ara Kim Kardashian, Bella Thorne, Dua Lipa, Priyanka Chopra gibi ünlülerin de favori markası olan Jacquemus çantalar oldukça küçük oluşlarıyla dikkat çekiyor.

İçine telefon bile sığmıyor! Rihanna Jacquemus çantasıyla görüntülendi

Zenginlik göstergesi olarak daha çok büyük evler, büyük arabalar, büyük elmas yüzükler, büyük kürk mantolar tercih edilirken günümüz modasında bu durum tersine dönmüş gibi görünüyor.

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Ilımlı ve minimalist moda ünlülerin yeni tercihleri arasında yer alıyor. Bunu takip eden ünlülerden biri de Rihanna.

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ABD JFK Havalimanı'nda görüntülenen Barbadoslu sanatçı Rihanna, baştan aşağı siyah giyinmiş iddiasız görüntüsüyle pek dikkat çekmiyordu. Ancak Rihanna'ya daha dikkatli bakıldığında küçük bir detay hemen göze çarpıyordu.

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Rihanna, Jacquemus marka çantasıyla stilinine bu şekilde hava katmayı başarmış görünüyor. Mini çantanın içi telefon bile almazken sadece bir ruj ve kredi kartı sığabiliyor.

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Kim Kardashian

Fransız markası Jacquemus’un ürettiği süper mini çantalar, şubat ayında Paris Moda Haftası’na damga vurmuştu.

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Bella Thorne


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Rihanna Kim Kardashian Jacquemus çanta

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