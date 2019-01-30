HABER

İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov’la görüştü.Bulgaristan İçişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov’la görüştü.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Türk ve Bulgar heyetlerinin de katıldığı görüşmede, stratejik ortak ve dost iki ülkenin ikili iş birliklerinin aynı şekilde devam edeceğine vurgu yapıldı. Toplantıda "Güvenlik iş birliği, organize suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, düzensiz göçle ve terörle mücadele, FETÖ/PDY terör örgütü, PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması" gibi konular ele alınırken, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’ın içinde olduğu Polis ve Gümrük Ortak Temas Merkezinin işlevinin iyi olduğu, bu temas merkezinin daha da geliştirilerek üç ülkenin merkezden faydalanmasının artması gerektiğine dikkat çekildi.
Görüşmede Bakan Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy eşlik etti. Görüşme sonunda Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov Bakan Soylu’ya tablo, Soylu da Marinov’a telkari işlemeli seramik bir vazo hediye etti.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.