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İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı’nda açıklamalarda bulunurken, ""Göç meselesi 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Yurttaşlık işlerinden sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen heyetleri arası toplantıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı’nda açıklamalarda bulunurken, ""Göç meselesi 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Yurttaşlık işlerinden sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen heyetleri arası toplantıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde misafir heyetlerin liderleri şeref defterini imzaladı.

"Göç meselesi 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız"
Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan heyet liderleri, göç ve güvenlik üzerine değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, “Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var. Ve bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras kapımızı çalan insanlara kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğiniz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur ama göç meselesi 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız. 2011’den sonra 2016 yılındaki özellikle 8 Mart mutabakatı olarak nitelendirdiğimiz mutabakat konusunda, Türkiye üzerine düşen bütün görevi sadece insanlık adına değil Avrupa’yla imza altına aldığı atfettiği sözleşme gereği yerine getirmektedir. Bu ülkeler konusunda Avrupa’nın da aynı çerçeve içerisinde olması beklentimizdir. Aynı zamanda İdlib’te gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin insan kitlesel göç dalgası olabilecek bir durumla karşı karşıya kaldığımız da aşikârdır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde ortaya koymuş olduğu bütün dünyada yankılanan güvenli bölge konusundaki tezimizi de burada konuşacağız” dedi.

"Türk makamları ciddi şekilde tespit ediyor"
Göç, İçişleri ve Yurttaşlık işlerinden sorumlu Komisyon Üyesi Avramopoulos, "AB adına Türkiye’ye teşekkür ederim. Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye’den düzensiz göçlerin çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz. Türkiye bunu çok iyi bir şekilde yapmaktadır. Birlikte çalışma konusundaki taahhüdümüzü devam ettirmekteyiz” diye konuştu.

“Göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi”
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ise konuşmasında şunları söyledi:
"Buradaki toplantıda göç ve güvenlik konularını ele almak istiyoruz. Bu konular önümüzdeki yıllarda bizi meşgul edecek. Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmayı güçlendirmek istiyoruz. Biz Türkiye’ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız."
Heyet liderleri ve komisyon üyeleri Yunanistan’a giderek, ülkede göç konusunda yaşanmakta olan sıkıntıların ele alınacağı bir toplantıda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ve Göç Politikasından sorumlu Sivil Koruma Bakan Vekili Georgios Koumoutsakos ile bir araya gelecek.

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