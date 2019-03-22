İçişleri Bakanı Soylu: “PKK irtibatı olanları meclis üyesi yaptırtmayız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart günü eğer seçilirlerse, sicillerinde net şekilde PKK irtibatını kesmemiş Türkiye çapında 325 kişi olduğunu belirterek, “İltisakını ve irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamlar belediye meclis üyesi seçilse, biz belediye meclis üyesi bunları yaptırtmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların, bu görevleri yapma hakkı olabilir ama bunların o görevi yapmaya hakkı yok. Bu kadar açık ve nettir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de Ege Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Balçova Termal Otel’de düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu, “Dünyada bazı şehirler en’leriyle anılır, bazıları da ilkleriyle. Bizim İzmirimiz, ilkleriyle nam salmış bir şehirdir. İlk futbol takımı, ilk kütüphane, ilk özel gazete, Anadolu’daki ilk demiryolu hattı..Hepsi İzmir’e aittir. Ama en önemlisi, düşmana ilk kurşunu biz burada attık. Biz güzel İzmir derken, aslında Kordonboyu, deniz kıyısı, saat kulesi derken belki aslında bu şehrin bu önemli bir karakter özelliğini atlıyoruz. Konuşmamın başında Çakırcı Efe’yi zikretmemin sebebi biraz da budur. Bu karakter, aramızda kalsın, Karadenizliler olarak aslında bize de uygundur. Ve bugün Türkiye’ye lazım olan, bu şehrin bu Efe ruhudur” dedi.

İzmir’de iki ana mesele olduğunu kaydeden Süleyman Soylu, bunlardan birinin Türkiye’ye ait bir mesele, ikincisinin de İzmir’e ait bir mesele olduğunu söyledi.

“PKK irtibatını kesmemiş Türkiye çapında da 325 kişi var”

Türkiye’ye ait meselenin açık ve net olduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, “Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bir yerel seçim geliyor ve bu yerel seçimde, yıllardır evlatlarımızı şehit eden terör örgütü PKK’nın adamları, tuhaf bir ittifak aracılığıyla, belediyelerimize sızmaya çalışıyor. Bakın şimdi aklıma geldi, hazır buradayken size sorayım. Sizler hepiniz iş adamısınız, işsiz bir eleman var, isim soyadının baş harfleri R.Ö. iş istiyor. Bilmiyorum, yanınızda işe almak ister misiniz? İşadamlarını bulmuşken sorayım dedim. Eğitimi falan şimdi aklımda değil ama fazla bir kusuru yok; 1990’lı yılların başında Muş’un Malazgirt ilçesinde yol su elektrik genel müdürlüğüne ait iş makinelerinin yakılması eylemine katılmış; 2015’te Apo’ya tecridi protesto etmek için eylemlere falan katılmış, basın açıklaması yapmış; küçük bir ayrıntı belki ama 2018 yılında KCK Türkiye masası yapılanmasında faaliyet gösterdiği bilgisi var, hepsi bu.. Bir tane de arkadaşı var hatta, onun da eğitimini falan bilmiyorum ama sosyal yanı güçlü birisi. 2010 yılında İzmir’de korsan gösteri ve güvenlik güçlerinin araçlarına havai fişek atma, taşlı sopalı saldırı eylemi gibi sosyal faaliyetleri var. Bir tane de “1997 yılında PKK - KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan Diyarbakır e tipi cezaevinde yatmış” bir eleman var. Eğer yanınızda işe almayı düşünürseniz, bir tane de kuyumcu dükkanı soyguncusu var. Ankara Anafartalar Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanını soymaktan yakalanmış bir örgüt üyesi. Bilmiyorum çalışmak ister misiniz? İroni yapmıyorum. Ben bunları elbette ki size teklif etmiyorum. Ama üzülerek söylemek isterim ki şu anda bu saydığım insanları ve bunlar gibi son tespitlerimize Türkiye genelinde göre 325 kişiyi, ilçe belediye meclis üyesi olarak şu aziz millete teklif ediyorlar” dedi.

“PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var”

Anlattıklarından bazılarının da İzmir’de CHP ilçe belediye meclis üyesi adaylarından olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Bu kariyerde, bu karakterde, özgeçmişleri bu şekilde olan ve resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var. 31 Mart günü eğer seçilirlerse, sicillerinde net şekilde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatını falan kesmemiş bu 14 kişi ve Türkiye çapında da 325 kişi de olsa iltisakını ve irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz belediye meclis üyesi bunları yaptırtmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların, bu görevleri yapma hakkı olabilir ama bunların o görevi yapmaya hakkı yok. Bu kadar açık ve nettir. Bakın bu siyasi bir söylem veya iddia değildir. Ben size YSK’nın resmi internet sitesinde, listelerde ismi olan insanlardan bahsediyorum. Ve bunların PKK iltisakından bahsediyorum” dedi. “Hiçbir tanesi çıkıp da ‘PKK ile irtibatım da yok’ demedi”

Yaklaşık 15 gündür aynı şeyleri söylediğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hiçbir tanesi çıkıp da ‘Hayır kardeşim, o listede isminin baş harflerini verdiğin kişi benim; benim böyle bir hayatım yok, PKK ile irtibatım da yok’ demedi. İsmini verdiğim partilerin başkanları da itiraz etmediler. Hatta bu itirazı ortaya koymadıkları için CHP’den İzmir’den üç tane belediye meclis üyesi istifa etti. Mesele şu veya bu partili olma meselesi değil; ‘bu yerel seçimde bir Türkiye meselesi var’ diyoruz, buna ait bir itiraz ortaya koyuyoruz. Fakat karşımızda bu konuda anlaşılmaz bir sessizlik ve üstünü örtme görüyoruz. ‘Bu seçimde İzmir’de iki mesele var, biri Türkiye meselesi” dediğim işte budur” diye konuştu.

“Beka meselesi demeyelim de zevk meselesi mi diyelim”

“PKK’yı dost mu edindik” diye soran Soylu, “Birileri diyor ki ‘Beka meselesi konuşmayalım.’ E iyi, konuşmayalım tamam da PKK’dan hüküm giymiş, yatmış çıkmış, PKK için para toplamış, Apo’ya özgürlük istemiş, tarlasında kenevir ekmiş, uyuşturucu alıp satmış, Ankara’nın ortasında kuyumcu dükkanı soymuş adamları tutmuşsun aday göstermişsin, bunu konuşmayacak mıyız? Beka meselesi demeyelim de zevk meselesi mi diyelim, ne diyelim? Bu işin siyasette bir karşılığı yok mu? Biz PKK’yı dost mu edindik? Onu söylesinler bilelim” ifadelerini kullandı. “Aziz Beye ne olur sorun, bir bildiği mutlaka vardır”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise “Eğer millet seçtiyse ve 5 yıllık ruhsat verdiyse bize düşen milletin ruhsatına saygı göstermektir. 5. yılın sonunda ruhsat yenileme süreci geldiğinde, vatandaş kanaatini belli edecektir. İzmir’de bir resim çekiyorum ve 20 yıldan beri maalesef çektiğim resimde İzmir’i patinaj yapmayı bırak, geriye doğru kaydığını görüyorum. Nasıl kayıyor? 1997 senesinde İzmir Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisiydi, yıl 2018 İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük ekonomisi oldu, geri kaldı. Ne kadar geri kaldı? Ankara ekonomisinin yüzde 67’si kadar. Öndeydi 3’te 1 değer kaybetti. Gelin başka bir metreyle ölçelim; Türkiyede işsizlik oranı 10,5, İzmir’de 14,5 üzerinde. Türkiye’nin genç işsizlik oranında en yüksek mega kenti İzmir; yüzde 26,5. Allah aşkına İzmir Trabzon mu ki, Rize mi, Artvin mi, Zonguldak mı ki işsizlik bu kadar yüksek olsun. İmkansızlardan dolayı söylüyorum. Ama İzmir tarımın, sağlığın, turizmin, ticaretin başkenti tarihten beri. Peki sebep ne? Varlık içinde niye yokluk çekiyor ki İzmir? Suç İzmir’in değil, İzmir’de maalesef anormaller normal olmuş. Derdim kimseyi kötülemek değil Allah şahit, Türkiye’de hiçbir yerde olmayan problemler burada var. İzmir maalesef muassır medeniyet şehirler yarışında yok. Aziz beyi severim ve saygı duyarım. Ona ne olur sorun. İzmirlilerin huzurunda ve televizyonda ‘Buna İzmir Belediyesi teslim edilmez’ dedi. Parti meclisine adaylığı konulduğundan hemen yıldırım gibi Ankara’ya gitti; ‘Allah aşkına bunu yapmayın, eğer lazımsa ben varım’ dedi. Ona nolur sorun, ‘Niye böyle dedin’ diye sorun. Bir bildiği, mutlaka bildiği çok şey vardır” diye konuştu.