İçişleri Bakanı Soylu: “Seçim günü 553 bin personelin görevi başında”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Seçim günü 553 bin personelin görevi başında olacak. 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacak. Ayrıca 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacak. 2014 seçimlerine göre yüzde 79 oranında azalmıştır. Bu seçimde 526 olay meydana gelmiş, yani yüzde 9 oranında bir azalış elde edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart mahalli idareler seçimleri genelinde ülke genelinde alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığı Basın Odasında önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Vekili Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve basın mensupları katıldı. Seçim Güvenliği tedbirleri 3 başlıkta incelendi. Tedbir başlıklarını; Seçim öncesi alınan tedbirler ve seçim günü alınacak tedbirler ve seçim sonrası alınacak tedbirler oluşturdu. Seçim öncesinde alınan tedbirler ise iki başlıkta incelendi; Koordinasyon ve Planlama ile Alınacak ve Alınan tedbirler güvenlik maddelerini oluşturdu.

Eylem sayısı yüzde 79 oranında azaldı

Bakan Soylu açıklamasında, “31 Aralık 2018 itibarıyla 6 bin 939 personelimiz seçim koordinasyon merkezlerinde görevlendirildi ve bunlara eğitim verildi. Aldığımız bütün bu tedbirler ve kurduğumuz etkin iletişim sayesinde 2014 mahalli seçimlerine göre miting, eylem, etkinlik ve katılım sayıları yüzde 18 artmasına rağmen, müdahale edilen eylem sayısı 2014 seçimlerine göre yüzde 79 oranında azalmıştır” diye konuştu. Seçim öncesi 526 olay meydana geldi

2014 mahalli idareler seçimlerinde seçim öncesi 581 olay meydana geldiğini hatırlatan Soylu, “Bu seçimde 526 olay meydana gelmiş, yani yüzde 9 oranında bir azalış elde edilmiştir. Keza bunların da 189 tanesi muhtarlık seçimleri ile ilgili olmuştur. Yine 2014’te seçim öncesi olaylarda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, 2019 seçimlerinde bu sayı 2 olmuştur. Seçim olaylarının dağılımı incelendiğinde 69 olayın Ak Parti, 33 olayın CHP, 21 olayın HDP, 13 olayın İyi Parti, 10 olayın MHP ve 8 olayın Saadet Partisi’ne yönelik olarak meydana geldiğini de ek bilgi olarak vermek isterim. Söz konusu 526 olayın 149’u tehdit ve hakaret, 95 tanesi kasten yaralama ve darp, 80 tanesi de seçim propaganda materyallerinin tahribi olarak kayıtlara geçmiştir” ifadelerini kullandı.

57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandık

Seçim günü 553 bin personelin görevi başında olacağını belirten Soylu, “Türkiye genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir. Bu amaçla, sandık çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla, öncelikle sandık kurulacak binaların güvenlik kameralarının çalışır halde olmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Keza sandık çevresine geliş gidişlerin emniyetine yönelik yol güvenlik tedbirleri, binaların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek üzere de emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu amaçla motorlu ve yaya devriyeler çıkartılacaktır” sözlerini kullandı. Telefonla çekim yapanlara müdahale edilecek

Oy kullanımı sırasında cep telefonuyla görüntü alınması tespit edildiğinde polisin müdahale edeceğini belirten Soylu, “Okuma yazma bilmeyen veya dezavantajlı kişilerin maniple edilmesi, başkalarının kimliğiyle oy kullanılması, oy pusulasının sandık alanı dışına çıkarılması, mührün çalınması veya kırılması gibi olumsuzlukların engellenmesi için, sandık kurulunun veya kişilerin şahsen çağrısı üzerine güvenlik güçlerimiz olaya müdahale edeceklerdir. Seçim işlemi tamamlanıncaya kadar bu tedbirler devam edecektir” ifadelerine yer verdi.