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İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar provokasyon tespiti yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili şu ana kadar provokasyon tespitlerinin olmadığını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı 23 Nisan resepsiyonunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve YSK’nın kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili şu ana kadar provokasyon tespitlerinin olmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı 23 Nisan resepsiyonunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve YSK’nın kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Soylu, "Bizim bulgularımızda şu ana kadar provokasyon veya dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan birileri tespitimiz söz konusu değil.
Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor ’haber yok’ diyor. Ailenin bilgisinin olduğunu söyleniyor; aile açıklama yapıyor, ’bizim bilgimiz yok, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz’ diyor. Elde sopalar vardı diyor; sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok” şeklinde konuştu.
Bakan Soylu, bir yalan rüzgarı ile karşı karşıya olduklarını ve bu yalan rüzgarından yorulduğunu da kaydetti. Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "İtiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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