İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

En yoğun hatlardan Bolu Gerede'de dün sabaha karşı denetimlerde bulunduklarını dile getiren Soylu, "Normalde bu yoldan ortalama 30 bin araç geçerken şimdi günlük ortalama 45 bin araç geçmekte. Şu ana kadar bu yolda ölümlü bir trafik kazamız olmadı, kazalarımız oldu ama o da geçen bayramın yüzde 50'si kadar. O yüzden bu yolda ekiplerimiz her 7 kilometrede bir bu yoğunluğu yönetmeye ve özellikle kazasız bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın gideceği istikamete ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Soylu, denetlemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Susurluk'un araç trafiği açısından en yoğun hatlardan biri olduğunu hatırlattı.

"Son 10 yılın trafik kazalarında bayramlarda ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra indirebilmektir. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Özellikle çocuklarımıza çok büyük görev düşüyor. Onlar emniyetteki ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Geçen yıl bir kırmızı düdük kampanyası başlattık, bu yıl da devam ediyor. Hem kırmızı düdük veriyoruz çocuklarımıza hem de anneleri, babaları, arabayı kim sürüyorsa ona yönelik bir karne doldurmalarını, bunun sonunda da geçen sene olduğu gibi onlara bir hediye göndermeyi taahhüt ediyoruz. Biz çocuklarımızla bu sözleşmemizin tutacağına inanıyoruz."

Geçen yıl bayram tatilinin ilk gününe göre bu sene ölümlü kaza oranının yüzde 62 düştüğünü vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

Emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiğini hatırlatan Soylu, "Allah korusun, trafik kazalarında en önemli tedbir budur. Takip mesafesi bizim için önemlidir. Aynı zamanda, cep telefonuyla konuşmak trafikteki güvenliği önemli ölçüde riske etmektedir. Bu konudaki genel denetimi de çocuklarımıza verdik." diye konuştu.

Soylu, yaya trafiğine Anadolu'da daha öncelik verildiğini vurguladı.

Büyükşehirlerden kasaba ve ilçelere giden sürücülerin yaya trafiğine daha fazla dikkat etmesini isteyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Seyahata çıkarken tatil planı arabanızla hareket ettiğiniz andan itibaren başlıyor. Onun için vatandaşlarımızdan seyahat planlarını çok dikkatli şekilde yapmalarını talep ediyoruz. İnanıyorum ki böyle olursa -ki en kritik kazalar gideceğiniz istikamete çok az bir zaman kala gerçekleşiyor- o da bayram yoğunluğu sebebiyle araçlar biraz daha normalin altında süratle seyrediyor. Trafiğin açık olduğu yerlerde bu açığı kapatmak için gaza basarak 'Bir an önce gideceğim yere varayım' mantığıyla trafikte kaybettiğimiz insanların sayısı çok. O açıdan yoğunluğun açığını gaza basarak geçirmemek belki de altın kural."