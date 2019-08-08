İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, 6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremle sars\u0131lan Denizli'ye gidecek.\nBakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Soylu, Denizli'de deprem b\u00f6lgesinde incelemelerde bulunacak. (AA)T\u00fcm i\u015flem 4 saat s\u00fcr\u00fcyor: Hata pay\u0131 80 mikrondan daha az15 Temmuz Demokrasi Otogar\u0131'n\u0131n, otopark i\u015fletmesi \u0130SPARK'a ge\u00e7tiUmur Bugay son yolculu\u011funa u\u011furlan\u0131yor (1)
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