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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Soylu, Denizli'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak. (AA)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli deprem

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